Hallan vestigios romanos, de la Vía Augusta y un refugio antiaéreo en las obras de una promoción de viviendas en Orriols

Proyecto de Residencial Nova Urbe - METROVACESA

VALÈNCIA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las obras de Metrovacesa para construir el Residencial Nova Urbe en el barrio de Orriols de València han sacado a la luz restos de la época romana, incluidos vestigios de la Vía Augusta, y un refugio antiaéreo de la Guerra Civil, según ha explicado la promotora.

El hallazgo arqueológico se enmarca en las actuaciones de regeneración urbana del entorno de la calle Agustín Lara. El desarrollo, distribuido en dos fases que suman 139 viviendas de obra nueva, forma parte de una actuación más amplia orientada a "recuperar un espacio urbano degradado, mejorar la conectividad de la zona y generar nuevos espacios de uso ciudadano".

La transformación del ámbito se ha desarrollado con seguimiento arqueológico especializado, al estar Orriols catalogado como Área de Vigilancia Arqueológica, ha detallado Metrovacesa en un comunicado. Este acompañamiento ha permitido documentar y catalogar los restos identificados durante las excavaciones y coordinar su tratamiento con las administraciones competentes.

Entre los hallazgos se localizaron restos de época romana y vestigios vinculados a la Vía Augusta. Durante las excavaciones de Nova Urbe II también se identificó un refugio antiaéreo de la Guerra Civil, considerado Bien de Relevancia Local conforme a la legislación valenciana de patrimonio cultural.

Metrovacesa ha explicado que adaptó el proyecto arquitectónico para preservar la estructura dentro de la planta sótano y contempla su conservación y restauración. Las actuaciones de adaptación del proyecto y la intervención arqueológica han supuesto una inversión adicional cercana a 1,9 millones de euros y se han llevado a cabo en coordinación con el Ayuntamiento de València y la Generalitat Valenciana.

"Con este proyecto, Metrovacesa refuerza su compromiso con un desarrollo urbano sostenible y respetuoso con el patrimonio cultural, capaz de combinar la creación de nuevas viviendas, la mejora del espacio público y la preservación de la identidad de las ciudades", ha destacado la promotora.

PAI AGUSTÍN LARA

La intervención se enmarca en el Programa de Actuación Integrada (PAI) de Agustín Lara, situado en el límite entre Els Orriols y Torrefiel. Antes de la actuación, un conjunto de edificaciones interrumpía la continuidad de la calle y obligaba a los vecinos a realizar un desvío de aproximadamente 400 metros para acceder al centro de salud y a las instalaciones municipales del distrito de Rascanya, o a través de un entorno degradado que los vecinos conocían como el "agujero de la vergüenza".

Según Metrovacesa, las obras de urbanización han permitido eliminar esta barrera, recuperar la continuidad de la vía y mejorar la accesibilidad y la calidad del entorno. La actuación, que supuso una inversión de 1,7 millones de euros, se desarrolló sobre una unidad de ejecución de 5.571 m2 e incorporó 864 m2 de zonas verdes y 1.896 m2 de red viaria, además de nuevas aceras e instalaciones urbanas.

PROYECTO RESIDENCIAL

Residencial Nova Urbe está compuesto por dos fases que suman 139 viviendas. El proyecto plantea una arquitectura contemporánea y funcional, con distribuciones orientadas a favorecer la amplitud, la entrada de luz natural y la relación entre los espacios interiores y exteriores mediante terrazas privadas.

Ambas fases incorporan instalaciones fotovoltaicas, sistemas de producción de agua caliente mediante aerotermia y materiales de aislamiento térmico. Estas soluciones permiten alcanzar una calificación energética A en consumo y en emisiones.