¿Hay relación entre los videojuegos y el juego de azar? La UPV lo investiga para prevenir conductas de riesgo

Investigadores de la UPV estudian la relación entre videojuegos y juegos de azar para prevenir conductas de riesgo - UPV

VALÈNCIA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de la Universitat Politècnica de València (UPV), perteneciente al Instituto HUMAN-tech, está llevando a cabo un proyecto, lamado 'Game2Gamble', que estudia la relación entre el uso de videojuegos y el juego de azar.

En él, analizan cómo determinadas características de los videojuegos influyen en la experiencia de juego y en el comportamiento de quienes juegan. Y lo hacen con dos objetivos fundamentales: contribuir al diseño responsable de los videojuegos y apoyar a la prevención y detección temprana de conductas de riesgo.

"Los videojuegos forman parte del ocio de millones de personas. Con Game2Gamble queremos entender mejor cómo determinadas características de los juegos afectan a la experiencia y al comportamiento, para poder ofrecer información útil que contribuya a un uso más consciente y a un diseño más responsable De los videojuegos", destaca, en un comunicado, Eleonora Minissi, investigadora postdoctoral del Instituto Human-Tech (UPV) y responsable de la línea de Neurociencia Social y Cognitiva (SCN).

En el marco del proyecto, que está financiado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, el equipo de Human-Tech UPV ha desarrollado el videojuego experimental Rompe Bloques. Se trata de un juego de habilidad en el que se destruyen bloques con una bola y una plataforma, diseñado específicamente con fines de investigación --no como producto comercial-- para recoger datos sobre la experiencia de juego y el comportamiento.

El equipo de la UPV presenta estos días su proyecto en OWN Valencia 2026, el festival de videojuegos, esports y cultura digital que se celebra en la Feria de Valencia hasta el domingo. Toda aquella persona que se acerque al stand, puede jugar al Rompe Bloques de HumanTech y contribuir así al desarrollo del proyecto.

"Estar en OWN Valencia nos permite acercar la investigación a la ciudadanía y contar con su participación, que es clave para conseguir los retos que plantea este proyecto", concluye Eleonora Minissi.