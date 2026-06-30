El Hemisfèric estrena la proyección musical 'Recombination. Más allá de la materia'

Proyección musical ‘Recombination. Más allá de la materia’ - GVA

VALÈNCIA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Hemisfèric estrena en julio la proyección 'Recombination. Más allá de la materia', una obra centrada en la visualización artística de fractales matemáticos, la música experimental y la relación entre arte, ciencia y espacio-tiempo.

La película es una experiencia audiovisual inmersiva creada por el artista digital y fractal Julius Horsthuis, figura de referencia internacional en la exploración visual de las matemáticas y los sistemas infinitos.

'Recombination. Más allá de la materia' propone un viaje abstracto a través de cinco "mundos imaginarios" construidos a partir de estructuras fractales de altísima complejidad matemática, un universo donde arte, ciencia y música convergen, ha indicado la Generalitat en un comunicado.

Este verano la programación del Hemisfèric ofrece además el documental 'Eclipse. El momento de la totalidad' que invita al público a experimentar la belleza y espectacularidad de los eclipses solares y lunares, así como otros fenómenos astronómicos relacionados con la Luna, además de prepararse para el gran acontecimiento del verano: el eclipse del 12 de agosto.

ASTRONOMÍA Y ANIMACIÓN INFANTIL

También destacan el planetario en directo 'Las Nocturnas de Verano' que se celebra todos los martes y jueves a las 20 horas hasta el 3 de septiembre y está recomendado para mayores de 10 años. También está prevista una sesión el miércoles 9 de septiembre a las 19 horas. A través de la narración de un planetarista, el público descubrirá el cielo nocturno estival y las constelaciones más representativas de esta época del año.

'Dinosaurios. Una historia de supervivencia', '3,2,1 Despegamos' y 'El arrecife encantado: Kaluoka'hina 3D' son las tres propuestas de animación del Hemisfèric destinadas al público infantil y que les llevará a conocer mejor desde el mundo de los dinosaurios a la exploración espacial y valorar la importancia de la conservación de los ecosistemas marinos.

Las proyecciones de astronomía 'Postales de otros mundos' y 'Auroras. Luces del norte', los documentales de naturaleza 'Animal Kingdom' y 'Oceans' en formato fulldome 2D y la proyección 'Caminando entre dinosaurios. Planeta prehistórico 3D' completan la cartelera de verano.