El Hemisfèric proyecta desde este viernes la película animada 'La luz de la Navidad'

La Ciutat de les Arts i les Ciències ofrece la película ‘La luz de la Navidad’ en el Hemisfèric - GVA

VALÈNCIA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Ciutat de les Arts i les Ciències ofrece a partir de este viernes, 5 de diciembre, en el Hemisfèric, la película animada 'La luz de la Navidad', un especial navideño en stop-motion, que combina elementos clásicos de la tradición con la magia de la Navidad. La proyección forma parte de la programación especial navideña que ha preparado la Ciutat de les Arts junto con su tradicional mercado de Navidad, entre otras propuestas.

Dirigida por Nathan Smith y Christopher Robin Miller, 'La luz de la Navidad' cuenta la historia de dos niños, Katie y Makean, que se pierden en el bosque durante una tormenta de nieve justo antes de Navidad y son rescatados por su amigo, The Candleman, un viejo sabio que imparte sabiduría, chocolate caliente e historias.

Esta producción, que estará en cartelera hasta el 6 de enero, es una película de animación grabada con la técnica de stop-motion, en la que se va fotografiando y manipulando físicamente los objetos en cada fotograma. Al reproducir los fotogramas seguidos, la técnica crea el efecto de que el objeto se está moviendo. Tras finalizar la proyección, se explica al público cómo está realizada la película con esta técnica.

CONCURSO DE NAVIDAD

Además, hasta el próximo 10 de diciembre todavía se puede participar en el concurso concurso de dibujo 'Navidad en la Ciutat de les Arts i les Ciències' dirigido a estudiantes de Primaria de la Comunitat Valenciana. Entre los nueve ganadores se seleccionará la postal de felicitación navideña de la Ciutat de les Arts.

Los dibujos deben realizarse en folio o cartulina tamaño A4 y se podrán utilizar todo tipo de materiales, siempre que no presenten relieve ni contengan elementos plásticos --como purpurina, aerosoles o disolventes que no sean de base de agua, etc--. Los trabajos se enviarán por correo postal al Museu de les Ciències antes del miércoles 10 de diciembre de 2025 a las 14 horas.

Serán seleccionados tres dibujos por cada dos cursos: 1º y 2º; 3º y 4º; 5º y 6º de Primaria. Cada uno de los premiados ganará entradas de la Ciutat de les Arts i les Ciències. El fallo del jurado se hará público el 15 de diciembre de 2025 en la web y en las redes sociales de la Ciutat de les Arts. La entrega de premios será el viernes 22 de diciembre en el mercado de Navidad que todos los años se instala bajo el Umbracle.

MERCADO DE NAVIDAD A PARTIR DEL 12 DE DICIEMBRE

Por otro lado, el Paseo de Arbotantes del Umbracle acogerá un año más el tradicional mercado de Navidad del 12 de diciembre al 6 de enero con 50 puestos de venta de artesanía típica en estas fechas, actividades y talleres infantiles, junto con una amplia oferta gastronómica en food trucks y zona de restauración tematizada.

En el mercado de Navidad se celebrarán diferentes actividades como demostraciones de oficios navideños tradicionales (ceramistas, tallador o modelado en chocolate, entre otros), además de talleres infantiles donde los niños podrán participar en diversas actividades creativas, como pinturas navideñas, elaboración de velas, jabones navideños o globoflexia. También se realizarán actuaciones de títeres y cuentacuentos, así como la recogida de cartas para Papá Noel y los Reyes Magos.

El viernes 12 de diciembre también se encenderá la iluminación especial de Navidad en la Ciutat de les Arts i les Ciències con las estrellas del Umbracle y diferentes elementos decorativos navideños en los edificios y accesos al complejo.