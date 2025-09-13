Herida una mujer de 70 años atropellada por un patinete en Torrent (Valencia)

Archivo - Imagen de archivo de una SAMU - CICU - Archivo

VALÈNCIA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 70 años ha resultado herida tras ser atropellada por un patinete en Torrent (Valencia) y fue trasladada a un centro hospitalario, según ha indicado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

Los hechos ocurrieron este viernes, en la calle Juez Ángel Querol de la localidad de Torrent, y hasta el lugar se movilizó una unidad del SAMU.

El equipo médico asistió a una mujer de 70 años por traumatismo cranoencefálico y posteriormente la trasladadó al Hospital General de València.