Herida una mujer de 70 años atropellada por un patinete en Torrent (Valencia)

VALÈNCIA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -
Una mujer de 70 años ha resultado herida tras ser atropellada por un patinete en Torrent (Valencia) y fue trasladada a un centro hospitalario, según ha indicado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).
Los hechos ocurrieron este viernes, en la calle Juez Ángel Querol de la localidad de Torrent, y hasta el lugar se movilizó una unidad del SAMU.
El equipo médico asistió a una mujer de 70 años por traumatismo cranoencefálico y posteriormente la trasladadó al Hospital General de València.