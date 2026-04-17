Herida con policucontusiones una mujer tras ser atropellada en Torrent

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VALÈNCIA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 25 años ha resultado herida con policucontusiones tras haber sido atropellado en una calle de la localidad valenciana de Torrent, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El CICU ha sido alertado sobre las 17 horas de este viernes. Como consecuencia del suceso, se ha movilizado una unidad de Soporte Vital Básico (SVB) hasta el lugar del atropello.

El equipo médico ha atendido a una mujer de 25 años por policucontusiones que, posteriormente, ha sido trasladada al Hospital General de Valencia.