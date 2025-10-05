Un herido por arma blanca en una reyerta en Campanar (València)

VALÈNCIA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -
Un joven de 17 años ha resultado herido por arma blanca en una pelea ocurrida esta madrugada en el barrio valenciano de Campanar. El joven ha sido trasladado al Hospital La Fe por un SAMU, según ha infomado el CICU.
La reyerta, con cuatro implicados, tuvo lugar sobre las 3.30 horas de este domingo en un parque junto al Instituto de Educación Secundaria de Campanar en Valencia y podría haber otro menor herido grave, según ha avanzado el diario 'Las Provincias'.
La Policía Nacional está investigando esta reyerta, según ha confirmado la Jefatura Superior de Policía.