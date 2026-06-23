Herido tras caer el camión cargado con 205 cerdos que conducía por un terraplén en Forcall

Accidente de un camión cargado de cerdos - CONSORCIO DE BOMBEROS/X

CASTELLÓ, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha resultado herido este martes tras caer el camión cargado de cerdos que conducía por un terraplén en Forcall (Castellón), según han informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) y el Consorcio Provincial de Bomberos.

El aviso del accidente ha entrado en el CICU a las 12.40 horas, el cual se ha producido en el kilómetro 5 de la CV-124, en Forcall. Según el Consorcio de Bomberos, el siniestro se ha producido cuando el camión se ha salido de la vía y ha volcado en una zona abarrancada, a unos 20 metros de la carretera.

El conductor del camión ha quedado atrapado, por lo que ha tenido que ser excarcelado por los bomberos, que han contado con la colaboración de medios sanitarios y Guardia Civil. El herido, de 68 años, presentaba fractura de cadera/fémur y politraumatismo

Hasta el lugar se ha desplazado un SAMU y un helicóptero. El SAMU ha atendido al hombre que, posteriormente, ha sido trasladado en el helicóptero al Hospital General de Castellón.

El camión transporta un total de 205 animales, muchos de los cuales han fallecido.