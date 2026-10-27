Herido un ciclista por contusión en una pierna en Castelló de la Plana

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CASTELLÓ, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -
Un ciclista de 23 años ha resultado herido por contusión en una pierna tras un accidente entre una bicicleta y un coche en Castelló de la Plana.
El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha movilizado una unidad de Soporte Vital Básico (SVB), cuyo equipo médico ha atendido a un hombre de 23 años por contusión en pierna.
Asimismo, el herido ha sido trasladado al Hospital General de Castellón.