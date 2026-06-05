Herido el conductor de un vehículo que volcó en Sagunt, en el desvío de la autovía Mudéjar

Accidente en Sagunt - BOMBEROS

VALÈNCIA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha resultado herido tras volcar el vehículo que conducía en Sagunt (Valencia), en el desvío de la autovía Mudéjar, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos.

El incidente tuvo anoche, sobre las 20 horas, cuando el vehículo volcó por causas que no han trascendido. El conductor quedó atrapado.

Los efectivos del Consorcio pudieron estabilizar el vehículo y sacaron inmovilizado al conductor, que fue transferido a medios sanitarios.