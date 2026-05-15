Herido un hombre de 61 años tras sufrir un accidente de parapente en Petrer (Alicante)

Accidente de parapente en Petrer (Alicante) - FACEBOOK POLICÍA LOCAL DE PETRER

ALICANTE, 15 May. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 61 años ha resultado herido tras sufrir un accidente de parapente en el municipio de Petrer (Alicante), según han informado fuentes sanitarias.

Los hechos ocurrieron este jueves y el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha precisado que el equipo médico de una ambulancia del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU) asistió al varón por fractura costal y contusión en la espalda.

Posteriormente, el accidentado fue trasladado al Hospital Doctor Balmis de Alicante en un Soporte Vital Básico (SVB), según las mismas fuentes.

Por su parte, la Policía Local de Petrer ha precisado en redes sociales que el suceso ocurrió por la tarde en la zona del Palomaret y que esta persona sufrió una caída "de más de cinco metros al cerrársele la vela en el aterrizaje".