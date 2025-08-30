Herido un hombre de 88 años atropellado en El Campello (Alicante)

ALICANTE, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 88 años ha resultado herido al ser atropellado en El Campello (Alicante), según han confirmado desde el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El accidente ha ocurrido este sábado por la mañana en la avenida Generalitat de El Campello y el CICU ha recibido el aviso a las 10.54 horas.

Hasta el lugar, se ha movilizado una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) y una del SAMU. Han atendido al hombre de 88 años por traumatismo craneoencefalico y lo han trasladado al Hospital Doctor Balmis de Alicante.