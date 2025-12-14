Herido un hombre con una brecha tras volcar su coche en la A-23 entre Gilet y Sagunt

Archivo - A-23 entre Sagunt y Gilet - GOOGLE MAPS - Archivo

VALÈNCIA 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 37 años ha resultado herido este domingo con una brecha tras volcar su coche en la autovía A-23 entre Gilet y Sagunt (Valencia), según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El aviso se ha recibido a las 13.36 horas y hasta el lugar ha acudido una unidad de Soporte Vital Básico (SVB) que ha atendido a un hombre que se ha quedado in situ y no ha tenido que ser trasladado a ningún centro hospitalario.

Por su parte, el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia ha detallado que han acudido también una dotación y sargento de Sagunt que han eliminado riesgos del vehículo accidentado y la calzada y se han retirado poco antes de las 14.30 horas.