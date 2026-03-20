Herido un menor de 12 años con lesiones graves en una mano tras explotarle un petardo en Torrent

Archivo - Fachada del Hospital La Fe de Valencia. - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un menor de 12 años resultó herido este jueves con lesiones graves en una mano tras explotarle un petardo en una 'mascletà' previa a la 'cremà' infantil de la falla Avenida Reina Sofía de Torrent (Valencia), según han informado fuentes municipales y el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

La Policía Local de Torrent se personó en el lugar de los hechos y actuaron con "rapidez y eficacia" para atender al menor afectado por la explosión de un petardo. Los agentes prestaron una primera asistencia inmediata al menor y pudieron recuperar una falange que el menor había perdido como consecuencia del suceso, que conservaron en hielo.

Los agentes acompañaron en todo momento al menor, coordinándose con los servicios sanitarios. A las 20.45 horas se alertó al CICU, que movilizó una unidad del SAMU y una unidad SVB, precisan fuentes sanitarias.

Según la información de la que dispone el consistorio hasta el momento, que apela a la prudencia y la cautela, los hechos se habrían producido supuestamente tras una 'mascletà' previa a la 'cremà' infantil de esa comisión.

Al parecer, el menor habría accedido a la zona donde se encontraba el material pirotécnico y habría manipulado un petardo de gran calibre que no habría llegado a detonar. La explosión presuntamente se produjo en otro punto de la plaza, lo que le provocó lesiones de mayor gravedad en una mano y menores en otras zonas, detallan fuentes municipales.

El Ayuntamiento de Torrent ha trasladado un mensaje de "prudencia y respeto", al tiempo que se ha remitido exclusivamente a los hechos confirmados por la actuación de la Policía Local. Desde el consistorio también han confirmado que la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha hablado con la familia del menor para interesarse por su estado.