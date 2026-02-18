Herido un motorista de 71 años tras impactarle un cristal que llevaba cargado el vehículo de delante en Benissa

Archivo - Imagen del Hospital de Dénia (Alicante) - GVA - Archivo

ALICANTE, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 71 años ha resultado herido este miércoles tras impactarle un cristal que llevaba cargado el vehículo que circulaba delante, en la localidad alicantina de Benissa.

El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha movilizado una unidad del SAMU y una unidad SVB. En concreto, a las 13.35 horas un vehículo perdía un cristal que llevaba cargado y ha golpeado a un hombre que circulaba en moto en la N-332, en el término de Benissa.

El equipo médico del SAMU ha asistido al motorista, de 71 años de edad, por policontusiones y traumatismo facial. Posteriormente, ha sido trasladado al Hospital de Dénia en la ambulancia de soporte vital avanzado, según ha informado el CICU.