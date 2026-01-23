Herido un niño de dos años por traumatismo craneoencefálico y abdominal en un atropello en Torrent

Europa Press C. Valenciana
Publicado: viernes, 23 enero 2026 19:32
   VALENCIA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

   Un niño de dos años ha resultado herido este viernes en la localidad valenciana de Torrent al haber sido atropellado, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

   El menor ha sido trasladado al Hospital La Fe de València tras haber sufrido un traumatismo craneoencefálico y abdominal, según las mismas fuentes.

   Hasta el lugar del suceso, en la Calle Ejército Español en el cruce con la avenida Vedat, se ha movilizado una unidad del SAMU.

