Un herido por politraumatismo en un accidente entre un coche y un patinete en Castelló

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CASTELLÓ, 9 May. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 41 años ha resultado herido por politraumatismo en un accidente entre un coche y un patinete, en la avenida Hermanos Bou de Castelló de la Plana, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

Hasta el lugar se ha desplazado una unidad del SAMU, cuyo equipo médico ha asistido a un hombre de 41 años por politraumatismo.

Posteriormente, ha sido trasladado al Hospital General de Castellón en la ambulancia de Soporte Vital Avanzado (SVB).