Un herido por politraumatismo en un accidente entre un coche y un patinete en Castelló

Archivo - Hospital General de Castellón
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Europa Press C. Valenciana
Publicado: sábado, 9 mayo 2026 14:40
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   CASTELLÓ, 9 May. (EUROPA PRESS) -

   Un hombre de 41 años ha resultado herido por politraumatismo en un accidente entre un coche y un patinete, en la avenida Hermanos Bou de Castelló de la Plana, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

   Hasta el lugar se ha desplazado una unidad del SAMU, cuyo equipo médico ha asistido a un hombre de 41 años por politraumatismo.

   Posteriormente, ha sido trasladado al Hospital General de Castellón en la ambulancia de Soporte Vital Avanzado (SVB).

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