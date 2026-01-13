Herido por politraumatismos un hombre al soltarse el gato de una furgoneta en Benlloch

Archivo - Imagen de recurso de una ambulancia del SAMU. - TCASTRO - Archivo

CASTELLÓ, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 42 años ha sido trasladado al hospital tras haber sufrido politraumatismos al haberse soltado el gato de una furgoneta, que seguidamente ha atrapado al hombre, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El herido, por politraumatismos, ha tenido que ser atendido por los medios sanitarios y, posteriormente, trasladado al Hospital General de Castellón.

Hasta el lugar del siniestro se ha desplazado una unidad del SAMU, según han detallado las mismas fuentes. Los hechos han acaecido en Benlloch (Castellón).