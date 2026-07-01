Herido con traumatismos un motorista de 66 años tras salirse de la vía en la CV-36, en Torrent

Imagen del suceso - CONSORCIO

VALÈNCIA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 66 años ha resultado herido con diversos traumatismos tras salirse de la vía en la CV-36, a la altura del municipio valenciano de Torrent, según han informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) y el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia.

El suceso se ha notificado sobre las 12.30 horas de este miércoles y, hasta el lugar, el CICU ha movilizado una unidad del SAMU y una de SVB. El hombre ha sido trasladado al Hospital General de Valencia con diversos traumatismos.

Por parte del Consorcio, efectivos de bomberos han colaborado en la inmovilización del motoristas y en la posterior transferencia a los servicios sanitarios.