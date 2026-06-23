Hermanos Ferrández hace vibrar Luceros con un potente bombardeo aéreo en el concurso de mascletàs

Mascletà - AYUNTAMIENTO ALICANTE

ALICANTE, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Pirotecnia Hermanos Ferrández ha hecho vibrar este martes a los millares de personas que se han concentrado en la Plaza de los Luceros para presenciar el quinto disparo del 37º Concurso de Mascletàs de las Hogueras 2026, ha informado el consistorio en un comunicado.

El disparo, con 150 kilos de materia reglamentada, ha durado 5' 24'' minutos y el pico máximo de decibelios ha alcanzado los 124,2. Las voces de las Belleas del Foc --María Pastor Férnández y Leire Arellano Ruiz-- y sus Damas de Honor han prologado el comienzo de la penúltima mascletà del ciclo.

La quinta mascletà del certamen ha comenzado con una fase aérea combinada con fuego terrestre digitalizado. Este lo han conformado distintos efectos y coreografías, con diferentes sonidos y efectos de color, luz y trueno. Le ha seguido la fase terrestre de la mascletà compuesto por cinco fases que han ido in crescendo, tanto en el aéreo como en el terrestre. Todo ello, acompañado por pitos, carcasas de trueno, serpentinas y roncadoras. La intensidad del disparo ha ido subiendo hasta llegar a la triple fase del terremoto terrestre.

El grado de mayor emoción de la quinta mascletà del concurso lo ha puesto el potente bombardeo aéreo que ha ido creciendo en intensidad en una nueva y doble fase aéreo-terrestre. Un golpe hermético aéreo, que ha recorrido el perímetro de la zona de disparo, ha puesto el punto y final a una mascletà vitoreada por los millares de espectadores congregados.

Leopoldo Ferrández, gerente de la pirotecnia, y sus operarios, han saludado una sonora ovación mientras han dado la vuelta de honor a la Plaza de los Luceros, en una comitiva con el alcalde Luis Barcala a la cabeza. Mañana, 24 de junio, será Pirotecnia Alto Palancia-Altura (Castellón) quien dispare la última mascletà del 37 concurso de las Hogueras 2026.