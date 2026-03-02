Hermanos Sirvent homenajea a su fundador con una potente mascletà en València: "A lo mejor te están viendo desde arriba"

Hermanos Sirvent homenajea a su fundador con una potente mascletà - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Pirotecnia Hermanos Sirvent ha disparado este lunes en la plaza del Ayuntamiento de València una 'mascletà' en homenaje al propietario de la compañía, Pedro Luis Sirvent, fallecido en marzo del pasado año en un accidente ocurrido en la empresa, situada en la partida de Fontcalent, en el término municipal de Alicante.

"Todo ha salido como tiene que salir", han celebrado Pedro Luis Sirvent y Juan Luis Pérez, responsables de la pirotecnia, en declaraciones a los medios al finalizar el disparo, en los que han mostrado su emoción al recordar al fundador de la pirotecnia: "Te das cuenta de que, de alguna manera, a lo mejor te están viendo desde arriba, es bastante emotivo y bastante de estar orgulloso".

Los pirotécnicos han señalado que el disparo ha sido "una mezcla de emociones", algo "un poco complicado de describir", y han indicado que han vivido los momentos previos con "mucho nervios". "Pero una vez ya la hemos terminado, hemos visto que todo ha salido como tiene que salir, pues te das cuenta de que, de alguna manera, a lo mejor te están viendo desde arriba y pues eso es bastante emotivo y bastante de estar orgulloso", han confesado.

En definitiva, ha sido una 'mascletà' "como le gustaba a mi padre", ha resumido Pedro Luis Sirvent, hijo del fundador de la empresa. "Al final es lo que buscamos, un terremoto muy grande, petardos muy gordos y que la gente a veces diga: 'Uy, a lo mejor me echo un poquito para atrás que esto igual está sonando demasiado'", ha aseverado.

Mientras, Pérez ha subrayado que desde la compañía acudían a la 'catedral de la pólvora' de València desde Alicante "con mucha ilusión" y "dispuestos a darlo todo", con un equipo "todos preparados, cada uno con su trabajo", desde Vicente, que ha diseñado la 'mascletà', pasando por los montadores y disparadores. "Todos dispuestos con toda la ilusión del mundo", ha resaltado.

"Al final es un día muy emotivo", ha añadido Sirvent, a lo que ha completado Pérez: "Este día en concreto para intentar dejar el pabellón bien alto de la Pirotecnia Hermanos Sirvent y nuestro ganito de arena alicantino dejarlo aquí en València".

Sobre el accidente de hace un año en la pirotecnia, Sirvent ha asegurado que no han tenido "mucho tiempo para pensar" en ello, porque el proceso de recuperación de las instalaciones afectadas ha requerido "mucho trabajo, mucho estrés, plazos, ya os podéis imaginar". Pero, al margen de ello, ha indicado que tanto él como sus hermanas siguen "luchando".

Por último, ambos han destacado que Hermanos Sirvent tiene previstos otros disparos estas Fallas en València, concretamente los días 13, 14, 16 y 19, mientras ya están pensando en la celebración de las Fogueres de Sant Joan. "Hay que estar ya preparados, si no, luego te pilla el toro", han bromeado.

CORTE CLÁSICO, DE MENOS A MÁS

El espectáculo, de algo más de cinco minutos de duración y que ha contado con 109,79 kilos de material pirotécnico, ha tenido un corte clásico, de menos a más, y ha dado comienzo con cuatro fases aéreas compuestas por tres efectos marcados de humo de color y trueno, crosetes de colores y cracker colgante, y ha finalizado con un bombardeo rotatorio digital de trueno y golpe hermético.

Posteriormente, ha entrado el cuerpo con cinco fases de fuego terrestre in crescendo que han concluido con un terremoto formado por otras cinco fases que ha finalizado con el conocido como 'Terrifying Final', un colofón terrorifico a base de baterías, roncadoras y truenos de aviso rotando en aceleración hasta el cierre estanco.

La previa de la 'mascletà' ha sido amenizada con la música de la banda del Centre Instructiu musical de Benimaclet y ha dado comienzo, como es tradicional, a las 14.00 horas, después de que las falleras mayores de València, Carmen Prades y Marta Mercader, han dado la orden al pirotécnico con la habitual frase 'Senyor pirotècnic, pot començar la mascletà'.

INVITADOS

Al finalizar, el disparo, los responsables de la pirotecnia han subido hasta el balcón del Ayuntamiento, donde han saludado a las falleras y, seguidamente, al asomarse, han recibido un ovación por parte del público presente.

Entre los invitados al balcón del Ayuntamiento, además de la alcaldesa de València, María José Catalá, han presenciado el espectáculo el Valencia Basket masculino, la medallista olímpica de baloncesto Vega Gimeno, el Valencia CF Inclusivo, el influencer Francisco de Borja, la Hermandad del Santísimo Cristo del Perdón, las comisiones falleras Rubén Darío-Fra Lluís Colomer, Còrdova-Vicente Tomás Martí, Luz Casanova-Pare Espasa, l'Alcota-Sagunt, Pius XII-Jaume Roig y las juntas locales falleras de Benidorm, Elda, Gandia, Llosa de Ranes, Massanassa y Oliva.

ATENCIONES SANITARIAS

Durante el acto, Cruz Roja ha realizado únicamente una asistencia por traumatismo. Respecto a los recursos sanitarios, en la conocida como la 'catedral de la pólvora' se han movilizado dos ambulancias de tipo C, tres de tipo B, tres vehículos de transporte, uno de coordinación y tres postas sanitarias. Han trabajado 37 socorristas, diez técnicos en emergencias sanitarias (TES), cinco enfermeras, un médico y dos coordinadores, hasta un total de 55 personas.