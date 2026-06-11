La historia del pilotari 'Rovellet' llega a Moixent con una exposición fotográfica de L'ETNO

Exposición fotográfica - DIPUTACIÓ VALÈNCIA

VALÈNCIA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

L'ETNO, Museu Valencià d'Etnologia de la Diputació de València, lleva a Moixent la exposición fotográfica, 'Rovellet i el seu temps', una muestra que narra la trayectoria de Antonio Reig, jugador profesional de pilota valenciana de la modalidad d'escala i corda que se podrá podrá visitar en la oficina de turismo de la localidad desde este viernes 12 de junio y hasta el próximo 7 de julio.

Esta nueva propuesta está coordinada por L'ETNO a través del programa de exposiciones itinerantes en colaboración con el Museu de la Pilota del Genovés, según ha informado la institución provincial en un comunicado.

El diputado de Cultura, Paco Teruel, ha destacado "la diversidad y riqueza cultural de nuestra provincia, que se expresa a través de múltiples vertientes" y ha hecho hincapié en la importancia de que "esté al alcance de todos los vecinos, de manera que fomenta una oferta descentralizada y accesible".

En este sentido, para la Diputació de València resulta "esencial impulsar iniciativas que permitan que la actividad cultural llegue a todos los rincones de la provincia".

'ROVELLET I EL SEU TEMPS'

Una selección de fotografías narra la historia de Antonio Reig, Rovellet, bautizado por la afición con el nombre de su padre, el pilotari Rovell de Dénia, nació en València en 1932 junto al trinquet Pelayo. A los 15 años debuta como profesional y los 17 años se enfrenta a la figura de la época, Juliet d'Alginet, partida que se repitió por todos los trinquets de la geografía valenciana.

Durante muchos años, esta pareja se enfrentó en el trinquet de Pelayo en unas "emocionantes" partidas que todavía se narran. Rovellet, que se retiró en 1979, no sólo fue admirado por su juego, elegante y lleno de conocimiento, sino también por la caballerosidad que desplegaba en el ambiente de la pilota.