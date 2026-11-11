Una "histórica" manifestación recorre València por la vivienda como "toque de atención" a todos los gobiernos

Imagen de la manifestación. - ROBER SOLSONA

VALÈNCIA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una "histórica" y masiva manifestación recorre bajo la lluvia las calles del centro de València por la vivienda y salarios dignos como "toque de atención" a todos los gobiernos, presentes y futuros: "Hemos recordado a todos los gobiernos, locales, autonómicos, estatales, pasados, presentes y futuros, que no consentiremos que ningún derecho que hemos conseguido se nos sea robado".

Así lo han puesto de manifiesto, en declaraciones a los medios, la secretaria general de CCOO PV, Ana García Alcolea, y el secretario general de UGT PV, Tino Calero, junto con representantes de sindicatos como COS, CGT, CNT y los movimientos de vivienda como la PAH, el Sindicat de Llogateres, Sindicat de l'Habitatge y Entrebarris, minutos antes de dar inicio la marcha que recorre en estos momentos las calles céntricas y comerciales del Cap i Casal.

Al inicio de la manifestación, encabezada por los principales representantes de las organizaciones convocantes, la cabecera porta una pancarta que reza 'Habitatge. Salaris. Serveis Públics. Pensions. 11N Vaga General'. Cuando ya se han colocado, han ido llegando las columnas que venían de diferentes partes de la ciudad.

También, se han escuchado proclamas como 'Els carrers seràn sempre nostres' ('Las calles serán siempre nuestras'); 'Vaga, vaga, vaga general' ('Huelga, huelga, huelga general') ; 'Que visca la lluita de la classe obrera' ('Que viva la lucha de la clase obrera'); 'Violencia es no llegar a fin de mes'; 'Treball precari, per a l'empresari'; 'El poble unit mai més serà oprimit'; 'Pels nostres drets i la nostra dignitat, vaga vaga vaga, vaga general'.

La gente participa en la manifestación con chubasqueros y paraguas, que han desplegado al poco de empezar la marcha a causa de la lluvia.

En declaraciones a los medios, la secretaria general de CCOO PV, Ana García Alcolea, se ha mostrado "satisfecha" por la jornada de paro general y ha subrayado que "no solo ha ido a lo largo de la jornada han ido bastante bien todos los piquetes informativos, sino que incluso ahora la manifestación está siendo bestial". Por ello, ha felicitado a la "clase trabajadora" y al "conjunto de la ciudadanía" por esta jornada de "lucha", "que no va a ser la última, evidentemente, hasta que no se solucionen los problemas de la clase trabajadora".

"Tenemos toda una serie de reivindicaciones que, más allá de aquellos que quieran enturbiar, están muy claras. Queremos salarios dignos, queremos que la vivienda sea un derecho y no un negocio, para que la gente pueda desarrollar sus proyectos de vida. Por lo tanto, seguiremos reclamando servicios públicos, pensiones públicas y dignas y estaremos en las calles lo que sea necesario para que cada gobierno, según sus competencias, haga lo que tenga que hacer para que la vida de la gente mejore", ha resumido.

Por su parte, el secretario general de UGT PV, Tino Calero, ha calificado de "problema nuclear" las "dificultades para poder acceder a una vivienda". Ha afeado también que los salarios "ya no dan para llegar a final de mes", ha lamentado que "se ha consolidado una figura del trabajador pobre" y ha criticado el "deterioro progresivo" de los servicios públicos.

Dicho esto, ha instado a todas las administraciones y partido políticos a poner sobre la mesa propuestas "serias" y "realistas" para poder acceder a una vivienda e "interpelar a la patronal" con el objetivo de que "podamos negociar convenios colectivos que mejoren los salarios de los trabajadores y trabajadores".

"SALARIO DIGNO, PENSIÓN DIGNA Y UN SERVICIO PÚBLICO FUERTE"

Beatriu Cardona, de Intersindical, ha calificado de "histórico" el día de hoy y ha subrayado que desde los movimientos ciudadanos de este 11N "hemos recordado a todos los gobiernos, locales, autonómicos, estatales, pasados, presentes y futuros, que no consentiremos que ningún derecho que hemos conseguido se nos sea robado". Igualmente, ha prometido "continuar adelante hasta que nuestras voces sean escuchadas y hasta que podamos tener todos un salario digno, pensión digna y un servicio público fuerte".

Desde CGT, Juan Ramón Ferrandis se ha mostrado "muy contento" por este "punto de inflexión". "Es una lucha a muy largo plazo", ha manifestado y ha señalado que es "un toque de atención tanto al gobierno actual como a los futuros".

En representación de CNT, Mar Bueno, que ha insistido en que la huelga de hoy ha sido "histórica", ha explicado que "los piquetes que se han organizado de forma unitaria a lo largo de todo el día en la ciudad de València muestran que esta colaboración entre sindicatos de vivienda combativos y sindicatos de trabajo combativos es la fórmula para solucionar un problema de grave injusticia". Y ha afeado que la "la cesta de la compra cada vez es más cara, los alquileres cada vez están subiendo más y, mientras, los propietarios de las viviendas y los propietarios de las empresas se enriquecen a nuestra costa", por lo que ha señalado que es "momento de acabar con esta injusticia".

LA "FUERZA POPULAR" HA "DESBORDADO LAS EXPECTATIVAS"

Imma Milán, de la Coordinadora Obrera Sindical, ha celebrado que es un "absoluto orgullo" de los barrios, así como de los comités de huelga lo visto hoy en València. "La fuerza popular organizada ha desbordado las expectativas de las instituciones", ha agregado.

La portavoz del Sindicat de Llogateres de Valencia, Andrea Leixos, ha hecho hincapié en que se ha conseguido "parar" la producción, el transporte y el consumo. "Tenemos que estar al lado de la gente hasta que bajen los precios del alquiler y se frenen todos los desahucios", ha proclamado.

Por parte de la PAH, su portavoz, José Luis González, ha expresado que esta marcha es un "acto rabioso de protesta" que "va a decir no porque no pueden continuar jugando con nuestra vida".

Y Pablo Fuster, de Entrebarris, ha querido dejar claro que no es una huelga "partidista", sino que es "una continuación de un proceso de lucha de clase y de base que queremos llevar a cabo hasta que la vivienda deje de ser un negocio". Y ha agregado: "El Gobierno que ha estado estos ocho años no ha solucionado el problema de la huelga".

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