Imagen de los bomberos en el accicente - CONSORCIO

VALÈNCIA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 49 años ha resultado herido por policontusiones y ha sido trasladado al Hospital de Manises tras verse involucrado en un accidente entre dos camiones, en la A-3.

El Centro de Información y Coordinación de Urgencias ha desplazado una unidad del SAMU y una unidad SVB, según han informado fuentes sanitarias.

A su vez, efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia también se han desplazado al lugar del siniestro, el kilómetro 333 de la A-3, donde han excarcelado a un conductor de uno de los dos trailers accidentados.

Según ha informado este cuerpo, se han movilizado dos dotaciones de Paterna y Chiva, con un sargento de Paterna, tras recibir el aviso del accidente --una colisión entre dos trailers-- sobre las 12.40 horas de este jueves. Los bomberos han finalizado sus trabajo sobre las 14.20 horas.