Un hombre fallece y otras dos personas sufren heridas en un accidente entre coche y moto en la N-332 en Alicante

Archivo - Un SVB y una SAMU en imagen de archivo - CICU - Archivo

ALICANTE, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha fallecido este domingo y otras dos personas han resultado heridas y trasladadas a un hospital tras un accidente registrado entre un coche y una motocicleta en la N-332 en Alicante, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El aviso al CICU ha entrado hacia las 15.15 horas. Hasta el lugar del accidente se ha movilizado a dos SAMU y una ambulancia de Soporte Vita Básico que ha atendido a tres personas.

De ellas, un hombre de 50 años ha fallecido mientras que otro varón de 46 y una mujer de 52 han sido sido trasladados al Hospital de San Juan, según el CICU.