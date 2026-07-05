Un hombre fallece y otras dos personas sufren heridas en un accidente entre coche y moto en la N-332 en Alicante

Archivo - Un SVB y una SAMU en imagen de archivo
Archivo - Un SVB y una SAMU en imagen de archivo - CICU - Archivo
Europa Press C. Valenciana
Publicado: domingo, 5 julio 2026 22:09
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   ALICANTE, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

   Un hombre ha fallecido este domingo y otras dos personas han resultado heridas y trasladadas a un hospital tras un accidente registrado entre un coche y una motocicleta en la N-332 en Alicante, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

   El aviso al CICU ha entrado hacia las 15.15 horas. Hasta el lugar del accidente se ha movilizado a dos SAMU y una ambulancia de Soporte Vita Básico que ha atendido a tres personas.

   De ellas, un hombre de 50 años ha fallecido mientras que otro varón de 46 y una mujer de 52 han sido sido trasladados al Hospital de San Juan, según el CICU.

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