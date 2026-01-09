Un hombre herido y seis gatos fallecidos en el incendio de un chalet en Guadalest

Bombero trabajando en la casa afectada por el incendio - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS ALICANTE

ALICANTE, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 70 años ha resultado herido este viernes en el incendio de un chalet ubicado en el municipio alicantino de Guadalest, en el que han fallecido seis gatos que se encontraban en la vivienda, según ha confirmado el Consorcio Provincial de Bomberos.

El hombre que habitaba en la vivienda ha resultado afectado con quemaduras en las manos. El herido ha sido trasladado en una unidad de Soporte Vital Básico (SVB) al Hospital Marina Baixa de La Vila Joiosa, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

Hasta el lugar del incidente, cuyo aviso se ha recibido a las 10.30 horas, se ha desplazado una unidad de mando jefatura, una bomba urbana pesada, con un sargento, un cabo y cuatro bomberos del Parque de Benidorm.

El incendio ha quedado controlado a las 12.22 horas y extinguido a las 13.17 horas, si bien la vivienda ha quedado totalmente afectada, con una gran cantidad de enseres.

Además de las labores de extinción del incendio sobre la vivienda, los trabajos han estado dirigidos a la evitación de su propagación a la vegetación existente en la zona.