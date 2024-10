Un hombre reconoce que mató a su pareja en Alzira cuando le iba a dejar al estar con otra persona: "Perdí el control"

Fiscalía pide para el acusado una pena de 25 años de prisión por asesinato mientras que la acusación particular lo eleva a 30

VALÈNCIA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha reconocido este lunes ante un jurado popular en València que mató a su pareja sentimental con un cuchillo en una casa de campo de la localidad valenciana de Alzira el 7 de junio de 2022 cuando ésta le dijo que le iba a dejar y que estaba con otra persona: "Perdí el control", ha lamentado. Tras el suceso, el acusado se escapó a Chella (Valencia), donde permaneció 10 días escondido hasta que fue detenido.

El hombre se ha sentado ante un jurado de la Audiencia de Valencia y ha reconocido los hechos por los que el ministerio fiscal le reclama 25 años de prisión por un delito de asesinato con la circunstancia agravante de parentesco y de haber actuado por razones de género. La acusación particular, que representa a los hijos de la fallecida, eleva la petición a los 30 años.

Junto a la pena de cárcel, Fiscalía reclama que se prohíba al acusado, de 49 años en el momento de los hechos, acercarse a menos de 500 metros de los hijos de la víctima, su hermano y su madre, sus domicilios o centros de trabajo, o se comunique con ellos, durante un periodo de 30 años. Además, pide una indemnización de 150.000 euros para cada uno de los hijos; 90.000 euros para la madre de la víctima; y otros 30.000 euros para el hermano.

El acusado había mantenido una relación sentimental análoga a la conyugal con la víctima durante aproximadamente tres o cuatro años, y llegó a convivir con ella al menos los últimos dos años. En mayo de 2022 la mujer se había planteado poner fin a la relación y a finales de mes conoció a otro hombre, con el que concertó una cita.

El 7 de junio de 2022 el acusado se encontraba en la vivienda en la que convivía con la víctima y ambos se trasladaron a la casa de campo propiedad de ella en Alzira, donde acudían habitualmente a realizar labores agrícolas y de cuidado de animales.

En un momento determinado se inició una discusión entre el acusado y la víctima motivada por la contrariedad que le suponía al hombre que la víctima estuviera conociendo a otro hombre. Al respecto, el acusado ha relatado al tribunal del jurado que "hubo un rifirrafe entre que me decía que no y luego que sí y yo me descoloqué".

Ha explicado que la mujer le comentó que había conocido a otra persona y que inicialmente quería quedarse con él pero "luego empezó a ensuciarse la cosa", ha narrado. "Ella decidió dejar la relación y yo no estaba de acuerdo porque no le encontraba ninguna explicación", ha reconocido.

Ha señalado que tras la discusión cogió un cuchillo que había en el gallinero: "El cuchillo no lo llevaba yo encima. Allí había cuchillos y cosas que teníamos para plantar hierbas. Había varias herramientas, un poco de todo".

"Le pedí explicaciones de por qué estaba haciendo eso sin ningún motivo y ella me dijo que no, que no era así. No sabía por dónde salir. De ahí ya me alteré y llegó un momento en el que perdí el control. Estábamos los dos de pie, forcejeamos y ella cayó al suelo", ha dicho. Preguntado por si le cortó la yugular, ha respondido: "Sí, eso es correcto". Ha afirmado que luego se fue y que no llamó a emergencias.

ESCONDIDO EN CHELLA 10 DÍAS

Todas las lesiones se produjeron mientras la mujer estaba viva, si bien fueron las dos últimas, que afectaron a órganos vitales, las que provocaron su muerte entre las 13 y las 14 horas de ese mismo día. El acusado se cambió de ropa y escondió la que llevaba en ese momento en una de las estancias de la parcela.

Tras ello, se fue andando al domicilio de sus progenitores, ubicado en Alzira, y tras beber agua, se marchó a Chella, donde se mantuvo escondido de la autoridad policial y judicial hasta que fue localizado el 17 de junio de 2022.