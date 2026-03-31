Un hombre sufre policontusiones en el accidente entre dos camiones en la A7 a su paso por Paterna

Archivo - Ambulancia del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU), en una imagen de archivo. - GVA - Archivo

VALÈNCIA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 59 años ha resultado herido con policontusiones en un accidente entre dos camiones registrado en la A7.

Según ha señalado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), el incidente se ha producido en la vía a su paso por el término municipal de Paterna (Valencia).

Hasta el lugar se ha movilizado un SAMU cuyo equipo médico ha asistido a un hombre de 59 años por policontusiones. Posteriormente, ha sido trasladado al Hospital de Manises.