Un hombre sufre policontusiones en el accidente entre dos camiones en la A7 a su paso por Paterna

Archivo - Ambulancia del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU), en una imagen de archivo.
Archivo - Ambulancia del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU), en una imagen de archivo. - GVA - Archivo
Europa Press C. Valenciana
Publicado: martes, 31 marzo 2026 19:44
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   VALÈNCIA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

   Un hombre de 59 años ha resultado herido con policontusiones en un accidente entre dos camiones registrado en la A7.

    Según ha señalado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), el incidente se ha producido en la vía a su paso por el término municipal de Paterna (Valencia).

   Hasta el lugar se ha movilizado un SAMU cuyo equipo médico ha asistido a un hombre de 59 años por policontusiones. Posteriormente, ha sido trasladado al Hospital de Manises.

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