Un hombre sufre policontusiones en el accidente entre dos camiones en la A7 a su paso por Paterna

Un hombre de 59 años ha resultado herido con policontusiones en un accidente entre dos camiones registrado en la A7, según han informado fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos y del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).
Un hombre de 59 años ha resultado herido con policontusiones en un accidente entre dos camiones registrado en la A7, según han informado fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos y del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU). - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS
Europa Press C. Valenciana
Publicado: martes, 31 marzo 2026 20:10
   VALÈNCIA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

   Un hombre de 59 años ha resultado herido con policontusiones en un accidente entre dos camiones registrado en la A7, según han informado fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos y del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

   El incidente se ha producido sobre las 15.22 horas en la vía a su paso por el término municipal de Paterna (Valencia). Desde el Consorcio de Bomberos explican que en uno de los vehículos el conductor ha quedado atrapado y ha tenido que ser excarcelado y, después, transferido a los medios sanitarios.

   Han actuado dotaciones de Paterna y Burjassot y sargento de Paterna, que actualmente ya han finalizado la actuación.

   Hasta el lugar también se ha movilizado un SAMU cuyo equipo médico ha asistido a un hombre de 59 años por policontusiones. Posteriormente, ha sido trasladado al Hospital de Manises.

