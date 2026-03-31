Un hombre sufre policontusiones en el accidente entre dos camiones en la A7 a su paso por Paterna

VALÈNCIA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -
Un hombre de 59 años ha resultado herido con policontusiones en un accidente entre dos camiones registrado en la A7, según han informado fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos y del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).
El incidente se ha producido sobre las 15.22 horas en la vía a su paso por el término municipal de Paterna (Valencia). Desde el Consorcio de Bomberos explican que en uno de los vehículos el conductor ha quedado atrapado y ha tenido que ser excarcelado y, después, transferido a los medios sanitarios.
Han actuado dotaciones de Paterna y Burjassot y sargento de Paterna, que actualmente ya han finalizado la actuación.
Hasta el lugar también se ha movilizado un SAMU cuyo equipo médico ha asistido a un hombre de 59 años por policontusiones. Posteriormente, ha sido trasladado al Hospital de Manises.