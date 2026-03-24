Un hombre sufre quemaduras en el incendio de una vivienda en Cabanes (Castellón)

Incendio en una vivienda de Cabanes - CONSORCIO DE BOMBEROS/X

CASTELLÓ 24 Mar. (EUROPA PRESS) - -

Un hombre ha resultado herido en un incendio declarado esta madrugada en una vivienda de Cabanes (Castellón), según han informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) y el Consorcio Provincial de Bomberos.

La vivienda incendidada está ubicada en la calle Alemania de Cabanes, concretamente en el primer piso de un edificio de seis alturas. El fuego ha sido sofocado por efectivos de bomberos del parque Plana Alta.

A las 4.20 horas se ha alertado al CICU del incendio. Hasta el lugar se han desplazado una unidad del SAMU y una unidad SVB.

Los servicios médicos han asistido a un hombre de 44 años por quemaduras e inhalación de humo y posteriormente ha sido trasladado al Hospital General de Castellón en la ambulancia de soporte vital avanzado.