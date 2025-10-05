Un hombre sufre quemaduras de segundo grado tras tocar con la caña un cable de alta tensión cuando pescaba en l'Albufera

VALÈNCIA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre que estaba pescando ayer en L'Albufera sufrió quemaduras de segundo grado tras tocar con la caña un cable de alta tensión, según ha informado el Cicu en un comunicado.

El accidente se produjo sobre las 13 horas de este pasado sábado cuando el hombre, de 53 años, estaba pescando y su caña toco un cable de alta tensión.

Hasta el lugar se desplazó una unidad de soporte vital avanzado de enfermería, cuyo equipo sanitario asistió al hombre por quemaduras de 2° grado y posteriormente fue trasladado al Hospital La Fe