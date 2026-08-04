Hosbec augura que el eclipse acercará la ocupación al "lleno técnico" en varios puntos de la Comunitat Valenciana

Archivo - Eclipse parcial del sol ARCHIVO - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La patronal hotelera Hosbec augura que los días del entorno del eclipse solar total, que se desarrollará el próximo 12 de agosto, aproximarán la ocupación hotelera "al lleno técnico" --esto es, por encima del 93-94%-- en varios puntos de la Comunitat Valenciana, sobre todo en la zona de máxima visualización.

La entidad ha expuesto, en un comunicado, que la Comunitat Valenciana ha cerrado la segunda quincena de julio de 2026 con una ocupación hotelera media del 90,2%, 2,4 puntos por encima del mismo periodo de 2025 (87,8%).

Además, las reservas ya confirmadas ('on the books') para la primera quincena de agosto sitúan la ocupación en el 86%, dos puntos por encima del avance registrado el año pasado para las mismas fechas.

Benidorm vuelve a ser "el gran motor de la temporada", con una ocupación del 92,1% en la segunda quincena de julio (frente al 89,5% de 2025) y un 88,4% ya confirmado para la primera quincena de agosto. Los hoteles de 4 estrellas alcanzan el 92,3%, los de 3 estrellas el 91,8% y los de 2 estrellas el 91,4%, todas las categorías por encima de los niveles del año anterior.

Pero lo cierto es que el resto de destinos de la Comunitat Valenciana también mejora notablemente respecto al año pasado: Alicante Sur presenta 90% de ocupación (frente al 78,7% de 2025), con un salto especialmente destacado en los hoteles de 3 estrellas, que pasan del 71,3% al 86,3%; Costa Blanca (sin Benidorm): 87,7% (83,7% en 2025);

La provincia de Valencia: 91,1% (85,4% en 2025), con los hoteles de 3 y 4 estrellas por encima del 92%.

En cuanto a la ciudad de València, se anota un 89,6% (82% en 2025), con subidas de hasta 12,7 puntos en los hoteles de 3 estrellas, aunque hay que recordar que julio del año pasado todavía se apreciaba un notable efecto dana. Finalmente, en la provincia de Castellón: 85,6% (83,9% en 2025).

Por nacionalidades, el mercado español sigue siendo mayoritario en el conjunto de la Comunitat, con un 47,9% del total, seguido del Reino Unido, que concentra el 23,7% de la demanda. En Benidorm, sin embargo, el turista británico vuelve a ser el más fiel al destino y de nuevo supera al mercado nacional como primer emisor (37,1% frente al 35,9% español).

Portugal se reactiva como segundo origen internacional y junto a Países Bajos y Francia. Bélgica y Rumanía completan los principales mercados emisores en el conjunto de la Comunitat. Británicos e italianos superan en este final de mes de julio a los turistas americano en la ciudad de València.