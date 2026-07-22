Hosbec y Low Festival impulsan Torrevieja como destino turístico y musical - HOSBEC

ALICANTE 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Hosbec (Asociación Empresarial Hotelera y Turística de la Comunidad Valenciana) y Low Festival han formalizado un convenio de colaboración estratégica mediante el cual la patronal autonómica "vuelve a respaldar firmemente al festival como un motor turístico clave, dinamizador de la economía local y referente del ocio musical referente en la Costa Blanca".

La firma del acuerdo ha sido ratificada hoy por el presidente de Hosbec, Fede Fuster, y el CEO de Low Festival, José Manuel Piñero, "consolidando así una fructífera alianza que respalda la nueva edición del evento en su llegada a la ciudad de Torrevieja", según ha informado la patronal en un comunicado.

El acuerdo refuerza la vinculación entre el festival, que se celebrará los días 31 de julio, 1 y 2 de agosto en el recinto del Parque Antonio Soria, y el sector turístico de la provincia de Alicante, con el que Low Festival lleva colaborando durante sus quince años de historia.

Para esta edición, la organización prevé congregar a más de 50.000 personas durante los tres días de festival que contará con cuatro escenarios -Vibra Mahou, ElPozo King UPP, Radio 3 y ESC_- y un total de 76 artistas a lo largo de los tres días de programación, con nombres como Kasabian, The Hives, Love of Lesbian en su gira de despedida, Editors, Fangoria o Dani Fernández, entre otros.

TRAYECTORIA CONSOLIDADA

A lo largo de historia Low Festival ha generado un impacto económico acumulado de más de 150 millones y una inversión de 40 millones, con más de 900 bandas subidas a sus escenarios y un impacto mediático cercano a los 100 millones, según las mismas fuentes.

En su última edición, celebrada en 2025, el festival reunió a más de 65.000 asistentes durante el fin de semana, un periodo en el que la ocupación hotelera alcanzó el 92,7%, con una tarifa media de 180 euros por habitación y día -un 8% más que el año anterior-, según datos de la propia HOSBEC.

Con esta nueva alianza, HOSBEC y Low Festival "buscan trasladar ese mismo impulso turístico a Torrevieja, consolidando el festival como motor de la dinamización económica y hotelera durante los meses de verano".

Además, para que llegar al recinto sea lo más sencillo posible, la organización mantiene activo el servicio de lanzaderas oficiales, con rutas de ida y vuelta desde Alicante, Valencia, Murcia, Benidorm, Calpe, Cartagena, Crevillente, La Mata, Mil Palmeras, La Zenia, Denia, Elche, Mazarrón y Orihuela.

Toda la información sobre horarios, puntos de salida y reservas está disponible en la web oficial del festival, junto al resto de información práctica para organizar la visita: alojamiento, accesibilidad y cómo llegar al recinto. También habilitará un servicio de lanzaderas exclusivo dentro de la propia ciudad de Torrevieja así como diversos parkings gratuitos con más de 2.000 plazas de aparcamiento, para que la experiencia sea lo más completa y fácil posible.