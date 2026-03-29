Hosbec, preocupada por efectos de la guerra en Oriente Próximo "a medio y largo plazo" en la ocupación hotelera

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ALICANTE, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Empresarial Hotelera y Turística de la Comunitat Valenciana (Hosbec) ha mostrado su preocupación por los posibles efectos que la guerra en Oriente Próximo puede tener sobre el sector "a medio y largo plazo".

Así lo ha señalado la directora ejecutiva de la patronal turística valenciana, Mayte García, en una entrevista con Europa Press, en la que ha asegurado que el encarecimiento del coste de la vida derivado del conflicto, por su repercusión en las economías domésticas, podría afectar a "las decisiones de viajes".

También ha aseverado que las cuentas de resultados de las empresas hoteleras y turísticas podrían conllevar que muchos negocios tengan que "replantear su escenario en función del contexto socioeconómico". "Es algo que seguimos muy de cerca con cada novedad", ha apostillado.

García ha abundado en que "una guerra y unas condiciones bélicas como las que se están produciendo nunca generan efectos positivos", sino negativos, con subidas de precios, como por ejemplo ocurre con los combustibles. Igualmente, ha destacado que el sector hotelero está pendiente de cómo "repercuten" las medidas de mitigación de las administraciones hacia esas consecuencias del conflicto.

Aunque el panorama internacional está marcado por la situación en Oriente Próximo, los datos de ocupación para esta Semana Santa arrojan "buenas cifras" en la Comunitat Valenciana.

Todo ello, a pesar de que hubo cierta "parálisis" cuando estalló la guerra y se comenzó a "respirar incertidumbre" sobre su duración y posibles consecuencias. Por ello, la directora ejecutiva de Hosbec ha abogado por poner el foco en lo que pueda ocurrir "a medio y largo plazo".

Según la patronal hotelera, la Comunitat Valenciana encara esta Semana Santa con una previsión de la ocupación de entre el 75% y el 77,4%, unos niveles "estables" y "dentro de los valores habituales para esta época".

Entre los destinos con mejores registros se encuentra València y su área metropolitana, que sitúa entre el 83% y el 88% las plazas reservadas.

Peñíscola, por su parte, registra también un "notable impulso" en los días "clave", con más del 84% de reservas en firme, mientras que Benidorm ya supera el 80% de plazas reservadas, según ha indicado la entidad en un comunicado.