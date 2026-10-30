Hosbec prevé una ocupación hotelera del 70% en la Comunitat Valenciana durante el puente de Todos los Santos

Archivo - Turistas pasean por el centro de Alicante - Joaquín Reina - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana espera una ocupación hotelera del 70 por ciento en el puente de Todos los Santos, ya que el próximo lunes es festivo en nueve comunidades autónomas, según los datos que ha facilitado la patronal turística Hosbec en un comunicado.

Las comunidades que han trasladado el festivo de este domingo al lunes son Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, la Comunidad de Madrid y Navarra.

Además, Hosbec ha apuntado que la ocupación hotelera prevista en Benidorm es del 71,7%; en la Costa Blanca, del 60,1%; y en Alicante Sur, del 58,7%.

Asimismo, València ciudad prevé una ocupación del 76,6%; la provincia de Valencia, del 74,3%; y la provincia de Castellón, del 61,9%, de acuerdo con los datos ofrecidos por esta patronal.

Finalmente, Hosbec ha expresado sus condolencias a las víctimas del accidente ferroviario y a sus familias. "Somos conscientes de que un suceso de esta gravedad afecta inevitablemente al ánimo de quienes tenían previsto viajar estos días", ha apuntado.