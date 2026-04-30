Hosbec prevé que la ocupación hotelera del puente de mayo en la Comunitat Valenciana supere el 88%

Archivo - Turistas pasean por el centro de la ciudad de Alicante - Joaquín Reina - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La patronal turística Hosbec prevé un 88,8 por ciento de ocupación hotelera en la Comunitat Valenciana para el puente de mayo. La media de reservas para estas fechas también revela que la ciudad de València es el punto "más demandado" y que roza el lleno técnico con un 94,5%.

Este "efecto arrastre" se extiende a toda la provincia de Valencia que se acerca también al 93% de reservas. El municipio alicantino de Benidorm es otro de los puntos más demandados de la geografía valenciana, con un 90% de previsión. También hay "buenos datos" en el resto de la Costa Blanca, con más de un 86% en Alicante Sur.

Por su parte, la provincia de Castellón también se suma a esta "tendencia creciente del turismo a las puertas de la temporada alta" con un 83,5%. Otros puntos "significativos" como Peñíscola esperan un 82%, según ha detallado Hosbec en un comunicado este jueves.

Desde la patronal hotelera valenciana han resaltado que, "aunque estos datos son muy buenos en estos momentos, el sector mira al pronóstico meteorológico para que estas buenas previsiones puedan confirmarse".

Desde Hosbec han apuntado que "el puente del 1 de mayo anuncia de nuevo un periodo de buena ocupación en el sector hotelero" de la Comunitat Valenciana y que "la circunstancia de un festivo coincidente en viernes favorece mucho los desplazamientos y la actividad turística".

"El 1 de mayo es festivo nacional en la inmensa mayoría de los países de Europa, por lo que los principales países emisores también disfrutan de un 'short break' en el pistoletazo de inicio de la temporada de verano", ha recalcado.