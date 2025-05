Hosbec reivindica al sector hotelero como un "servicio esencial" en su asamblea general

VALÈNCIA 9 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Empresarial Hotelera y Turística de la Comunitat Valenciana (Hosbec) ha celebrado este viernes su asamblea general, en la que su presidente, Fede Fuster, ha reivindicado al sector como un "servicio esencial" que sirve de "refugio de la población en medio de la incertidumbre".

El evento ha contado con la asistencia del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y el presidente de la Diputación de Alicante y alcalde de Benidorm, Toni Pérez. También ha reunido a más de 200 empresarios, autoridades, directivos y profesionales del turismo, medios de comunicación e invitados, con el patrocinio de Caixabank.

Se ha celebrado una asamblea general ordinaria para aprobar cuentas anuales, memoria de actividades, presupuestos para 2025 y plan de actuación, y otra extraordinaria para modificar sus estatutos y crear la dirección ejecutiva y el comité ejecutivo como nuevos órganos de gobierno de la Asociación, según ha informado Hosbec en un comunicado

Fuster, en su intervención en el acto de clausura, ha puesto en valor los establecimientos hoteleros como "servicio esencial" y como lugares que ofrecen "protección a derechos fundamentales como la alimentación, la seguridad, la salubridad e, incluso, la información", en alusión el comportamiento de las empresas hoteleras ante el incendio de Campanar, la DANA, el apagón energético o la pandemia.

Fede Fuster ha reclamado a las autoridades que tengan en cuenta al sector como servicio esencial. "Que no tengamos que echarnos las manos a la cabeza o mendigar favores para poder recargar de gasoil nuestros grupos electrógenos y que podamos participar en aquellos procesos en los que seamos de utilidad social. Si somos la industria de la felicidad para el disfrute, queremos ser también la industria de la seguridad en los momentos de dificultad. Nuestro matrimonio con la sociedad será mucho más fuerte con esta implicación directa y la turismofobia tendrá un terreno mucho más difícil en el que abonarse", ha señalado.

Hosbec ha experimentado un 10% de crecimiento en el último año, dando la bienvenida a 40 nuevas empresas y establecimientos. Por ello Fuster ha afirmado mantener "el liderazgo del sector y consolidar todavía más la representación territorial".

El reto más importante al que se enfrenta el sector es el capital humano, ha explicado. "La mecanización y digitalización puede suponer una ayuda importante, pero necesitamos cubrir puestos de trabajo con formación, capacidad, compromiso y responsabilidad. La administración autonómica y sobre todo la nacional, el Gobierno de España, tiene que preocuparse y ocuparse de esta realidad, en la que pensamos que se mantiene ajena", ha agregado.

ABSENTISMO Y JORNADA LABORAL

Fuster se ha referido también a unos índices de absentismo "inasumibles", aunque ha puesto en el otro lado de la balanza la responsabilidad de las empresas de "generar un entorno de trabajo atractivo, deseable y adecuado para que los trabajadores nos elijan".

Sobre la reforma de la jornada laboral, ha pedido "un marco de seguridad jurídica y de negociación colectiva para adaptar los nuevos retos, entre los que se encuentra una jornada de trabajo decidida al margen de los acuerdos entre empresarios y trabajadores y que puede afectar y mucho a las empresas que prestamos servicios 24/7/365".

Por otro lado, ha reclamado una administración aún más ágil y sumergida también en la IA, y ha reivindicado la modernización del sistema de transporte. También ha lamentado el retraso en la aprobación de los Presupuestos para 2025. "En una competencia global tan feroz no nos podemos escudar en no disponer de este instrumento, los presupuestos, para no estar planificando ya actuaciones de mercados, de estrategias y de proyección de la imagen de la Comunitat Valenciana".

En cuanto a las limitaciones de municipios a la construcción de nuevos hoteles, ha advertido que "no hay ciudad en el mundo que sea ciudad sin hoteles" y que "no aprovechar las corrientes a favor en las que ahora navegamos es, posiblemente, perder oportunidades preciosas para consolidar el futuro a largo plazo".

Por su parte, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha destacado que Benidorm, donde se ha celebrado la asamblea, representa, un modelo turístico "pionero, racional y disruptivo, que debe aplicarse en otros destinos turísticos, también del interior".

El jefe del Consell ha puesto en valor la labor de la Asociación Empresarial Hotelera y Turística de la Comunitat Valenciana, "todo un referente" en la defensa del sector y el trabajo para mejorar la competividad de la industria turística.

Mazón ha apoyado el modelo turístico desarrollado en la Comunitat Valenciana, "un modelo de prosperidad" que ha convertido en esta industria en una de las más importantes de la región, que supone el 16% del PIB y genera más de 280.000 empleos, y que "no hay que cambiar salvo para mejorarlo".

CUENTAS ANUALES, PRESUPUESTOS Y PLAN DE ACTUACIÓN

La Asamblea General de HOSBEC ha aprobado unas cuentas anuales que han ejecutado más 2,5 millones de euro de ingresos y gastos y un resultado positivo de la explotación de 16.500 euros. Para el año 2025 se ha aprobado un presupuesto de casi 2,4 millones de euros para la entidad, "completamente independiente de las subvenciones públicas".

Uno de los objetivos y líneas estratégicas para 2025 va a ser la inteligencia artificial y su adopción en procesos de trabajo y de decisión empresarial. Por ello, la conferencia de clausura patrocinada por Caixabank ha corrido a cargo de Lasse Rouhiainen, con el título 'La IA no sustituirá a los directivos, pero los directivos que usan IA sustituirán a los que no lo hacen'.