El Hospital Doctor Peset incorpora cirugía radioguiada y molecular para mejorar la localización de tumores complejos

El Hospital Doctor Peset de Valencia incorpora cirugía radioguiada y molecular para mejorar la localización de tumores complejos. - GENERALITAT VALENCIANA

VALÈNCIA, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Doctor Peset de València ha incorporado la cirugía radioguiada y molecular en pacientes con tumores vertebrales complejos para lograr intervenciones más precisas, seguras y personalizadas en cirugía oncológica de raquis, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Así, ha detallado que se trata de la primera vez en Europa que se integra de forma sistemática el uso de radiofármacos en cirugía de columna para identificar el tumor en tiempo real durante la intervención y mejorar la delimitación de sus márgenes.

Los radiofármacos son medicamentos que contienen una pequeña cantidad de una sustancia radioactiva que puede localizarse posteriormente dentro de los tejidos y sirven para que los cirujanos sepan en todo momento dónde está el tumor y qué superficie abarca a la hora de extirparlo, ha explicado la administración autonómica.

Estas técnicas, que incorporan las ventajas de la medicina nuclear y tecnología de navegación avanzada intraoperatoria, ya han demostrado su utilidad en cirugía del cáncer de mama, tumores ginecológicos o tumores de cabeza y cuello, pero su aplicación en el campo de la cirugía oncológica de raquis es totalmente innovadora, ha agregado la Generalitat.

Hasta el momento, el Hospital Universitario Doctor Peset ha utilizado la cirugía radioguiada y molecular en nueve casos, que incluyen cordomas, sarcomas de Ewing, osteosarcomas y tumores neuroendocrinos, muchos de ellos recidivados (reaparición del tumor maligno) y previamente tratados.

"La cirugía de tumores complejos de columna es un desafío debido a la anatomía tridimensional de la columna vertebral, la proximidad con estructuras neurológicas como la médula espinal y las raíces nerviosas, y la dificultad para definir unos márgenes adecuados y seguros para extirpar el tumor", ha expuesto el jefe de sección de la Unidad de Raquis del Hospital Universitario Doctor Peset, el doctor Antonio Martín.

Este facultativo ha resaltado que la información que proporcionan los radiofármacos y la navegación intraoperatoria en tiempo real garantiza "una cirugía más precisa".

El Hospital Doctor Peset de la capital valenciana cuenta desde mayo de 2019 con una unidad de referencia quirúrgica de patología vertebral compleja y tumores de columna en adultos que depende del servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología y que atiende a pacientes de toda la Comunitat Valenciana y del resto de España.

La complejidad de estos casos, especialmente cuando se trata de recidivas o en pacientes previamente tratados, hace que en muchas ocasiones distinguir el tumor viable del tejido cicatricial o irradiado sea extremadamente difícil, ha explicado la administración. Así, ha asegurado que el uso de radiofármacos "no solo indica dónde se localiza el tumor, sino que aporta información funcional complementaria a la imagen anatómica".

PERSONALIZADA

"Estamos ante una nueva forma de cirugía oncológica vertebral totalmente personalizada que, además del equipo de cirugía de raquis, necesita de la participación de Medicina Nuclear, Radiología Intervencionista, Anatomía Patológica, Neurocirugía, Neurofisiología Clínica, Cirugía General y Cirugía Plástica", ha manifestado el especialista en Medicina Nuclear de este hospital, el doctor John Orozco.

Para cada paciente se diseña una estrategia personalizada según el tipo de tumor y su localización. Durante la intervención se utilizan dispositivos que captan la señal emitida por los radiofármacos y permiten que el cirujano no solo visualice en tiempo real la anatomía del tumor, sino que pueda identificar tejido tumoral activo y realizar la resección con mayor seguridad".

La experiencia de estos primeros casos tratados en el Hospital Universitario Doctor Peset ha demostrado que la localización intraoperatoria del tumor fue efectiva en el cien por cien de los casos en los que la técnica pudo aplicarse y que se logró una resección completa en el 75 por ciento de los pacientes.

Asimismo, el análisis tomográfico posterior de las piezas quirúrgicas confirmó márgenes libres de tumor en la gran mayoría de ellas y la concordancia entre imagen molecular intraoperatoria, pruebas radiológicas y análisis anatomopatológico posterior fue completa o alta. Tampoco se registró ninguna complicación asociada al uso de radiofármacos.

"Con la integración de radiofármacos, imagen híbrida, navegación avanzada e inteligencia artificial, buscamos desarrollar una cirugía oncológica de columna más segura, precisa y personalizada", ha asegurado el doctor Orozco.

CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE COLUMNA VERTEBRAL

Los resultados de esta experiencia serán presentados por el Hospital Universitario Doctor Peset en el 40º Congreso Nacional de la Sociedad Española de Columna Vertebral (GEER), que reunirá en Sevilla del 4 al 6 de junio a especialistas nacionales e internacionales para analizar los principales avances en cirugía de columna, innovación tecnológica aplicada a la práctica clínica y nuevas estrategias orientadas a mejorar la precisión quirúrgica y la calidad de vida de los pacientes.