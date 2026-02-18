El Hospital de Gandia incorpora un sistema robotizado que amplía y flexibiliza recogida de medicación hospitalaria

Sistema robotizado para flexibilizar recogida de medicación en el Hospital de Gandia - GVA

VALÈNCIA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Francesc de Borja de Gandia (Valencia) ha incorporado un innovador dispositivo de dispensación de medicamentos para pacientes externos. La directora general de Farmacia de la Conselleria de Sanidad, Elena Gras, que ha conocido de primera mano el nuevo dispositivo, ha destacado 'pickup terminal' "forma parte de un sistema robotizado avanzado de almacenamiento y entrega de medicación, que refuerza la accesibilidad, la comodidad y la eficiencia del proceso de atención farmacéutica".

El terminal de recogida, ubicado en el servicio de Farmacia Hospitalaria, permite a los pacientes retirar físicamente su medicación mediante la lectura de un código QR que reciben por correo electrónico o en formato papel, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

"Este procedimiento agiliza el proceso de dispensación y facilita una experiencia más flexible y autónoma para los usuarios", ha señalado Elena Gras, que ha visitado las salas blancas de Farmacia y el Laboratorio de Análisis Clínicos del Hospital de Gandia.

Gras ha informado que los pacientes que pueden beneficiarse de este sistema han sido previamente formados por los farmacéuticos especialistas del hospital, en el marco del programa de teleasistencia y telefarmacia impulsado por la Conselleria de Sanidad. De esta manera, "los usuarios que han demostrado un nivel adecuado de adherencia y capacitación, además de haber formalizado el correspondiente consentimiento informado, pueden acceder a esta modalidad de recogida", ha detallado.

Según la directora general, "la implantación de este sistema supone un hito tecnológico relevante para el Departamento de Salud, dado que ha requerido la integración de diversos programas informáticos asistenciales corporativos con sistemas de gestión mecánica robotizada, un proceso complejo que ha permitido garantizar la seguridad y trazabilidad de la medicación dispensada".

VENTAJAS

Entre sus principales ventajas, el nuevo dispositivo ofrece a los pacientes la posibilidad de recoger su medicación en un horario ampliado, más compatible con su actividad diaria habitual. Todo ello se realiza bajo la supervisión permanente del equipo del Servicio de Farmacia Hospitalaria, "asegurando en todo momento la calidad y la seguridad del proceso asistencial", indica la Generalitat.

"Esta actuación se enmarca en la estrategia de modernización tecnológica de la Conselleria de Sanidad, orientada a mejorar la experiencia del paciente, optimizar los circuitos asistenciales y reforzar la eficiencia del sistema sanitario público", ha finalizado la directora general.