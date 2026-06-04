El Hospital General de Castellón incorpora la técnica de repicadura de abeja y avispa para pacientes alérgicos

El Hospital General incorpora la técnica de repicadura de abeja y avispa para pacientes alérgicos - HOSPITAL GENERAL

CASTELLÓ 4 Jun. (EUROPA PRESS) - -

La Sección de Alergología del Hospital General de Castellón ha incorporado la técnica de la repicadura controlada con himenópteros vivos en pacientes que han recibido tratamiento con inmunoterapia contra veneno de abeja o avispa.

Se trata de una prueba médica controlada y segura que se realiza en el Hospital de Día de Alergología y, en algunos casos, en la Unidad de Cuidados Intensivos, bajo estricta supervisión sanitaria, con personal cualificado y equipos de monitorización. Durante la prueba, el paciente recibe una picadura del himenóptero vivo responsable de su alergia, abeja o avispa.

El objetivo de esta prueba es verificar que la inmunoterapia con veneno está proporcionando una protección eficaz frente a nuevas picaduras. Se trata de una técnica que actualmente realizan muy pocos centros hospitalarios públicos de la Comunitat Valenciana y que permite confirmar de forma directa la protección clínica alcanzada.

Actualmente, el Servicio de Alergia del Hospital General de Castellón realiza el seguimiento y valoración de más de 120 pacientes diagnosticados de alergia al veneno de himenópteros, principalmente abejas y avispas.

La alergóloga Paula Viedma, responsable de esta consulta, ha destacado que la alergia al veneno de himenópteros es muy prevalente en esta área y puede provocar reacciones graves, como la anafilaxia. "Por ello, a nuestros pacientes les realizamos la repicadura controlado con el insecto responsable de su alergia para comprobar la protección con la inmunoterapia, siempre en un entorno hospitalario seguro y preparado para actuar de manera inmediata ante cualquier reacción", ha señalado.

Además, según la experta "el resultado negativo de esta prueba, es decir, la ausencia de una reacción, confirma que el tratamiento está siendo eficaz y aporta una gran tranquilidad al paciente, al reducir el miedo ante futuras picaduras accidentales de abejas o avispas, mejorando así su calidad de vida".

JORNADA INFORMATIVA

En el contexto de la XXXIII edición del congreso autonómico de la Asociación Valenciana de Alergología e Inmunoterapia que se celebra en la provincia de Castellón, la Sección del Hospital General ha organizado la jornada 'Más allá del aguijón - Alergia a Himenópteros', dirigida a profesionales de emergencias, forestales, trabajadores del sector agrícola y ganadero y, en general, a toda la población de riesgo expuesta a picadura de himenópteros.

Durante la jornada se abordarán aspectos relacionados con la identificación de las principales especies de himenópteros presentes en nuestro entorno, la expansión de la Vespa velutina, el diagnóstico y manejo de la alergia a himenópteros, así como las nuevas estrategias de evaluación de la eficacia de la inmunoterapia, entre ellas la repicadura controlada, incluida la realizada con Vespa velutina.

Asimismo, especialistas en Alergología ofrecerán recomendaciones prácticas para la prevención y el manejo de las reacciones alérgicas, fomentando el debate, la participación activa y la interacción con los asistentes.

La jornada se celebrará este viernes en horario de mañana en el salón de actos del centro hospitalario, con acceso libre previa inscripción en https://depcastellon.san.gva.es/redcap/surveys/?s=MH37N974HF...