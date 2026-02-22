El Hospital General Doctor Balmis supera los 500 trasplantes hepáticos en sus 13 años de trayectoria

Equipo del Hospital General Doctor Balmis - GVA

ALICANTE, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Programa de Trasplante Hepático del Hospital General Universitario Doctor Balmis ha alcanzado un hito histórico al superar los 500 trasplantes hepáticos en sus 13 años de trayectoria, consolidándose así como "un referente" gracias a sus resultados de excelencia.

El gerente del Departamento de Salud Alicante-Hospital General, Francisco Soriano, ha destacado que "alcanzar los 500 trasplantes hepáticos es un hito que refleja el alto nivel asistencial y humano de este hospital, así como el compromiso constante de todos los profesionales implicados".

En concreto, en el último lustro, entre los años 2021 y 2025, el hospital ha realizado alrededor de 200 trasplantes, lo que supone una media de 40 trasplantes hepáticos al año, reflejo de la consolidación del programa y del alto grado de especialización de los equipos implicados, según ha indicado la Generalitat a través de un comunicado.

Uno de los aspectos más destacados de este programa desde sus inicios es su carácter innovador, puesto que fue pionero a nivel mundial en la implantación de la Vía Rápida en Trasplante Hepático.

La doctora Paola Melgar, cirujana responsable del Programa de trasplante hepático, ha explicado que este protocolo de alta precoz "mejora la recuperación de los pacientes, sin menoscabo de la calidad asistencial, y reduce el riesgo de infecciones intrahospitalarias".

"Ha sido reconocido a nivel internacional por sus buenos resultados: el 60 por ciento de los pacientes reciben el alta entre el segundo y el cuarto día y dos tercios abandonan la UCI en apenas 12 horas desde la intervención", ha resaltado.

LOGROS PRINCIPALES DEL PROGRAMA

Entre los logros principales del programa, está también "la realización de trasplantes multiorgánicos, como el trasplante hepatorrenal, además de la capacidad de adaptación a los numerosos retos que han surgido en estos años, lo que ha requerido formación continua e incorporación de nuevos profesionales".

En este sentido, ha subrayado también "los cambios en el perfil de los receptores, con una disminución de la cirrosis asociada al virus C gracias a los avances farmacológicos".

Asimismo, el programa ha incorporado máquinas de perfusión hepática, que optimizan los resultados del trasplante, así como "las nuevas indicaciones médicas como enfermos con metástasis hepáticas o colangiocarcinoma, siempre en casos muy seleccionados". "Durante estos últimos años, también hemos fomentado la participación de jóvenes profesionales, asegurando la continuidad y la evolución del programa", ha afirmado la doctora Melgar.

El jefe del Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo, el doctor José Manuel Ramia, ha recordado que, "desde los inicios del programa, en septiembre de 2012, son muchas las personas que han contribuido a este éxito", al tiempo que ha puesto de relieve que "gracias a este esfuerzo colectivo, el Hospital Doctor Balmis ha consolidado un equipo altamente cohesionado que mantiene la excelencia del programa".

En él participan, además del equipo de cirujanos dedicados al trasplante hepático y la Unidad Hepática del Servicio de Medicina Digestiva, numerosos servicios hospitalarios como Coordinación de Trasplantes, Anestesiología y Reanimación, Cuidados Intensivos, Farmacia, Nefrología, Radiología, Cardiología, Psiquiatría y Psicología, Análisis Clínicos, Microbiología, Anatomía Patológica y Banco de Sangre, entre otros. Todo ello, junto con la imprescindible logística de movilidad de equipos y órganos, en la que interviene el personal de aeropuertos y de transporte sanitario.

Por último, el jefe del Servicio de Coordinación de Trasplantes, el doctor Miguel Perdiguero, ha expresado, en nombre de todo el equipo, su agradecimiento "a la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) por su magnífica labor de coordinación, que permite el acceso a un órgano para los pacientes en situación de urgencia cero; a la Asociación de Trasplantados Hepáticos por su compromiso y acompañamiento, y, de manera muy especial, a los donantes y sus familias, cuyo generoso gesto transforma la vida de los pacientes cada día".