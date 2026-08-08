El Hospital General de Valencia acompaña el duelo perinatal con un área específica para pacientes y una guía

El Hospital General de Valencia consolida la atención al duelo perinatal con un área específica y una guía asistencial para profesionales - GVA

VALÈNCIA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Hospital General de Valencia ha destacado la consolidación de un modelo de atención al duelo perinatal con la puesta en marcha de un área específica para pacientes y la elaboración de una guía dirigida a profesionales sanitarios.

Estas iniciativas refuerzan la humanización de la asistencia a las familias que sufren la pérdida de un bebé durante el embarazo o el parto, ha explicado la Generalitat en un comunicado.

La habitación de duelo perinatal ha sido diseñada para ofrecer "un entorno íntimo, tranquilo y apartado de la actividad asistencial habitual". A este respecto, se ha completado con la incorporación de una obra de la artista valenciana Iris Serrano, concebida para "transmitir calma y favorecer el recogimiento".

El hospital ha creado, tras la reforma integral de la planta de Ginecología, "espacios adaptados a pacientes con patologías como el cáncer ginecológico o la endometriosis", con el objetivo de ofrecer "el mejor entorno posible para su recuperación tras una intervención quirúrgica".

Según explica el jefe del servicio de Ginecología y Obstetricia, Juan Gilabert, en este contexto, se propuso la habitación de duelo perinatal, "respondiendo a una necesidad asistencial importantísima, que permitiera una atención diferenciada a las pacientes que han sufrido una pérdida gestacional".

ACOMPAÑAMIENTO DESDE EL PRIMER MOMENTO

La Generalitat ha recordado que, desde el punto de vista clínico, las primeras horas tras la pérdida del bebé son "determinantes en el proceso de duelo". "Esta habitación permite que la paciente permanezca acompañada en todo momento, en un ambiente apartado de otras situaciones asistenciales", ha añadido. Asimismo, esta sala facilita que las familias que así lo deseen "estén con su bebé el tiempo necesario para despedirse".

Este enfoque se alinea con las recomendaciones de la guía elaborada por la dirección de Enfermería del hospital, titulada 'Acompañamiento en el duelo gestacional 2026', que recoge recomendaciones para el personal sanitario en su objetivo de ayudar en la recuperación a nivel físico y emocional.

La enfermera responsable de la guía y adjunta a la dirección de hospitalización, Verónica Muñoz, ha informado de que el documento orienta a los profesionales en la atención a la paciente y su familia, "especialmente en aspectos como la comunicación de malas noticias y el acompañamiento emocional".

Muñoz ha hecho hincapié en que la pérdida gestacional es "una experiencia altamente traumática y que entre un 10 y un 30% de las pacientes pueden desarrollar duelos complicados si no reciben el apoyo adecuado".

INICIATIVAS DE HUMANIZACIÓN

El proyecto de humanización del Hospital General se completa con nuevas iniciativas como la incorporación de una "cuna de abrazos", que permitirá a las familias permanecer junto a su bebé el tiempo que necesiten, y la "caja de recuerdos" proporcionada por el personal de Paritorio a quienes lo soliciten.

El plan también incluye la formación y sensibilización del personal sanitario mediante un Curso de Atención a la Muerte Perinatal, organizado por la supervisora del Paritorio, Raquel Hervás, e impartido por la psicóloga Sara Jort.

La incorporación de la obra 'El duelo', de Iris Serrano, es la "consolidación simbólica" de todo este proyecto. El mural busca "generar una atmósfera de serenidad y acogimiento para las familias".

Según ha detallado el hospital valenciano sobre la obra, la autora ha plasmado mariposas azules, que "simbolizan la pérdida", arropando a una mujer, "para trasladar el apoyo y la sensibilidad de las profesionales que le asisten en este proceso de gran impacto emocional". La artista ha valorado positivamente que el centro hospitalario "encuentre en el arte una función de humanización".