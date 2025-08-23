El Hospital Peset de València, premiado por su proyecto sobre la afectación de los linfomas B en el sistema inmunitario

VALÈNCIA, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Doctor Peset de València ha sido reconocido con una de las Becas 2025 para Investigación en Hematología, que concede la Asociación Valenciana de Hematología y Hemoterapia, por su proyecto 'Efecto de los linfomas B en el sistema inmunitario y reconstitución inmune tras el tratamiento con quimioinmunoterapia', que se desarrolla en este centro sanitario público valenciano desde 2024.

Los linfomas B son un tipo de cáncer que afecta a los linfocitos B, células clave del sistema inmunitario encargadas de defender al ser humano contra infecciones. Este tipo de linfoma tiene un "impacto significativo" no sólo por la enfermedad en sí, sino también porque afecta a las defensas del paciente, lo que puede causar infecciones, recaídas y otras complicaciones, según ha precisado la Generalitat en un comunicado.

El sistema inmunitario está formado por diversas células, entre ellas los linfocitos T, que ayudan a combatir el cáncer. En los linfomas B, estas células T no funcionan correctamente, lo que dificulta la lucha contra el tumor. Sin embargo, la mayoría de los estudios analizan estas células en los ganglios linfáticos, y hay poca información sobre cómo cambian en la sangre, un dato que "podría facilitar" el seguimiento y tratamiento.

El proyecto de investigación del Hospital Universitario Doctor Peset examina detalladamente las subpoblaciones de linfocitos T en sangre a través de una técnica llamada citometría de flujo, que permite identificar y medir las células inmunitarias antes, durante y después del tratamiento con quimioinmunoterapia. Este tratamiento combina quimioterapia e inmunoterapia para destruir las células cancerosas.

La investigadora principal del estudio y especialista en Hematología en este centro sanitario, la doctora Eva María Donato, ha explicado que "el objetivo principal de este estudio es entender cómo el linfoma y su tratamiento modifican el sistema inmunitario y cómo este se recupera tras finalizar la terapia".

"Además, se busca identificar patrones que permitan predecir la respuesta al tratamiento y la recuperación del paciente, lo que ayuda a personalizar los cuidados médicos", ha señalado.

Entre los objetivos secundarios destacan analizar si ciertos tipos de células inmunitarias, como las células NK (natural killer), tienen valor para predecir el pronóstico y confirmar si otros indicadores, como la relación entre linfocitos y monocitos, también son "útiles".

COLABORACIÓN INTERCENTROS

El estudio se realiza en colaboración con otros dos hospitales valencianos (Clínico y General de València), a los que se sumará en breve La Fe, y expertos en estadística de la Universitat Politècnica de València, lo que "fortalece la calidad de los datos y favorece el intercambio de conocimientos entre diferentes equipos de investigación". Esta cooperación "amplía las posibilidades de lograr resultados con un impacto real en la atención clínica y científica", han subrayado desde el Doctor Peset.

La doctora Donato ha destacado la "importancia" de esta investigación porque "conocer cómo afecta el linfoma B al sistema inmunitario y cómo se recupera tras el tratamiento permitirá diseñar estrategias más precisas para cuidar a los pacientes, minimizar riesgos y mejorar sus resultados a largo plazo"

La administración autonómica ha apuntado que, gracias a esta beca de la Asociación Valenciana de Hematología y Hemoterapia, el proyecto "tiene el respaldo necesario para continuar profundizando en una línea de investigación poco explorada, pero fundamental para mejorar la vida de los pacientes con linfomas B, por lo que se avanza hacia tratamientos más efectivos y personalizados".