El Hospital Universitario de la Ribera incorpora la crioablación para el tratamiento de cáncer de mama

VALÈNCIA 5 May. (EUROPA PRESS) -

El servicio de Radiología del Hospital de la Ribera ha incluido en su cartera de servicios la crioablación como un tratamiento "seguro y eficaz" para mujeres con cáncer de mama de bajo riesgo en estadios iniciales como alternativa a la cirugía, según ha informado el centro sanitario en un comunicado.

Se trata de una técnica percutánea mínimamente invasiva que se basa en la destrucción tumoral por congelación. Es un procedimiento ambulatorio que no precisa de anestesia general y que está indicado especialmente en aquellas mujeres que no desean o no son candidatas a cirugía.

La crioablación es una técnica innovadora que "está transformando el tratamiento del cáncer de mama y que mejora la calidad de vida de este perfil de pacientes", han indicado las mismas fuentes.

El Hospital de la Ribera es uno de los primeros centros públicos de la Comunitat Valenciana en incorporarlo a su cartera de servicios. Para la realización de sus primeros casos, la Sección de Mama del Hospital de la Ribera ha contado con el apoyo de la Sección de Radiología Intervencionista del propio hospital, con amplia experiencia en el tratamiento percutáneo de tumores en otras localizaciones con ésta, así como con otro tipo de técnicas como la ablación por radiofrecuencia o por microondas.

Hasta la fecha se han realizado cuatro procedimientos, dos de ellos en una misma paciente con cáncer de mama bilateral, ambos realizados el mismo día. Como ha explicado Eva Llopis, jefa de Servicio de Radiología del Hospital de la Ribera, "la crioablación es una técnica que se realiza guiada por ecografía en el caso de tumores de mama y consiste en la inserción de una aguja fina a través de la piel que alcanza temperaturas de -40º en su extremo, con lo cual se consigue la congelación del tumor y por consiguiente la destrucción de las células tumorales".

La duración del procedimiento es inferior a una hora, tiempo durante el cual la aguja se mantiene en el interior de la lesión mientras se van alternando ciclos de congelación y descongelación de 10 minutos cada uno.

Como explica Eva Llopis, "es un procedimiento sencillo, seguro e indoloro que se realiza con anestesia local de manera ambulatoria y no requiere ingreso hospitalario". "Con este procedimiento --ha añadido-- se reduce la probabilidad de aparición de complicaciones postquirúrgicas frecuentes tales como seromas, infecciones, hematomas y permite una recuperación más rápida de la paciente", ha apositllado.

El tratamiento del cáncer de mama en el Hospital Universitario de la Ribera es individualizado y se discute semanalmente en el Comité Multidisciplinar de Patología Mamaria formado por un grupo de profesionales dedicados a la mama de diferentes especialidades tales como Anatomía Patológica, Cirugía General y Plástica, Medicina Nuclear, Radiología y Oncología Médica y Radioterápica.

Su objetivo es tomar decisiones de forma consensuada y ofrecer el tratamiento más adecuado para cada paciente. El tratamiento de elección del cáncer de mama, en la mayoría de los casos, sigue siendo la cirugía, que ha ido evolucionando hacia un manejo cada vez más conservador.