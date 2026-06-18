El Hospital Vega Baja integra una Unidad de Rehabilitación Infantil en la nueva zona de consultas de Pediatría

Unidad de rehabilitación - GVA

ALICANTE 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Vega Baja de Orihuela (Alicante) incorporará a su cartera de servicios una Unidad de Rehabilitación Infantil, integrada en la futura área de consultas externas de Pediatría, para la atención integral de menores con patologías neurológicas, trastornos del desarrollo y musculoesqueléticas que requieren tratamientos rehabilitadores específicos.

Su puesta en marcha busca acercar a las familias del Departamento de Salud de Orihuela "una atención especializada, multidisciplinar y adaptada a las necesidades de la población infantil", según ha indicado la Generalitat Valenciana en un comunicado.

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha visitado este jueves los hospitales de Torrevieja y Vega Baja de Orihuela, donde ha mantenido una reunión con los respectivos equipos directivos de Hospitalaria y Primaria, jefes de servicio y coordinadores de Atención Primaria.

Durante la visita al centro hospitalario de Orihuela, el conseller ha sido informado de la evolución de las obras de ampliación, que se encuentran en una fase "muy avanzada".

En este contexto, el conseller ha afirmado que la nueva unidad supone "un progreso en la modernización de las infraestructuras sanitarias" para ofrecer "una atención más cercana, accesible y de mayor calidad a los pacientes y sus familias".

Además, ha señalado que la futura Unidad de Rehabilitación Infantil permitirá "acercar tratamientos altamente especializados a los niños y niñas del departamento", así como evitar "desplazamientos" y favorecer "una atención integral y coordinada".

Gómez también ha resaltado el trabajo del equipo profesional porque "la rehabilitación infantil va mucho más allá del tratamiento de una enfermedad concreta", ya que "acompañan al niño y a su familia para potenciar su desarrollo, favorecer su autonomía y facilitar su participación plena en la vida diaria". "La intervención precoz y especializada puede marcar una diferencia muy significativa en su futuro", ha apostillado.

TRABAJO "MULTIDISCIPLINAR"

De otro lado, con la integración de la Unidad de Rehabilitación Infantil en el área de Pediatría, la Generalitat busca favorecer el trabajo "multidisciplinar" y la "coordinación" con los servicios de Pediatría, Neuropediatría y Traumatología.

Sus profesionales realizarán una valoración funcional integral de cada paciente y se diseñarán programas terapéuticos individualizados adaptados a sus necesidades y a las de sus familias.

Así, las terapias serán impartidas por profesionales con formación específica en rehabilitación pediátrica para garantizar "una atención especializada y adaptada a cada etapa del desarrollo infantil".

Entre sus "beneficios", de acuerdo con la administración autonómica, se encuentran el diagnóstico funcional "precoz", la intervención "temprana", el seguimiento continuado durante el crecimiento, la mejora de la autonomía y la participación del menor en su entorno familiar, escolar y social, así como la coordinación entre los diferentes profesionales implicados en su atención.

En relación con las patologías que atenderá, se encuentran la parálisis cerebral infantil, los trastornos del neurodesarrollo, el retraso global del desarrollo psicomotor, las enfermedades neuromusculares, la espina bífida, el daño cerebral adquirido infantil y diversas enfermedades raras con repercusión funcional y motora.

Además, estará equipada con material específico diseñado para estimular el desarrollo motor, sensorial y funcional de los niños, con el objetivo de favorecer "la realización de terapias en un entorno seguro, accesible y adecuado a sus necesidades".

NUEVO ESPACIO ASISTENCIAL

Por otra parte, el espacio en el que se integrará la Unidad de Rehabilitación Infantil, en la futura área de consultas externas de Pediatría, contará con cerca de 500 metros cuadrados y ha sido diseñado específicamente para responder a las necesidades de los pacientes pediátricos y sus familias, con "un entorno moderno, diáfano, confortable y adaptado que preserva la intimidad de los menores".

La nueva área duplicará el número de consultas externas actuales y contará con seis consultas médicas, una de Enfermería, Hospital de Día Pediátrico y la nueva Unidad de Rehabilitación Infantil. Además, dispondrá de "amplias" zonas de recepción y espera, una sala de lactancia equipada y aseos adaptados para menores. Este nuevo espacio asistencial entrará en funcionamiento una vez concluyan las obras de ampliación del Hospital Universitario Vega Baja.