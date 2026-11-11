La huelga del 11N marca el pleno de Les Corts, con ausencia de los diputados de Compromís y el abandono de los del PSPV

Momento en el que los diputados socialistas abandonan el pleno de Les Corts en día de la huelga del 11N - ROBER SOLSONA/EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La celebración de la huelga general del 11 de noviembre ha marcado la sesión del pleno de Les Corts de este miércoles, al que los diputados de Compromís no han acudido, tal y como habían anunciado, para sumarse a la jornada reivindicativa, y los del PSPV lo han abandonado poco después de empezar, entre críticas al PP y Vox por practicar un "atropello democrático" y por "secuestrar" la cámara.

La tensión ha ido en aumento durante el pleno, que ha comenzado con un minuto de silencio por las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo), cuando el síndic del PSPV, José Muñoz, ha intervenido en el punto de debate del decreto del Consell sobre los daños provocados por la dana. El portavoz socialista ha llamado a secundar la huelga y ha acusado al PP y Vox de "aprovechar" la jornada del 11N para debatir las enmiendas a la totalidad del PSPV y Compromís a la Ley del Suelo.

Además, ha reprochado al PP y Vox que no secunden la huelga "salvo la honrosa excepción" del 'expresident' de la Generalitat y actual diputado del PP Carlos Mazón, que en ese momento no se encontraba en su escaño en la última fila de la bancada 'popular'. No obstante, sí que ha asistido a la sesión plenaria y ha vuelto a acceder al hemiciclo momentos después.

Muñoz ha informado de que los socialistas no iban a participar en este pleno "secuestrado" por PP y Vox, formaciones a las que ha afeado que el día de la huelga general avancen en la tramitación de la Ley del Suelo, una norma que ha calificado de "especulativa". "Legislan para que la vivienda sea un negocio y para que unos pocos puedan especular con el derecho de unos muchos", ha lamentado. También ha denunciado que voces del PP como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, llame "basura" al movimiento sindical y ha defendido a las organizaciones frente a estos ataques.

La presidenta de Les Corts, Llanos Massó (Vox), ha interrumpido la intervención del síndic socialista para advertirle de que su turno debe ser para fijar la posición de su grupo respecto al decreto del Consell que se estaba debatiendo --el de las ayudas de la dana--, lo que ha provocado los reproches de la bancada del PSPV. "Ni siquiera el conseller --José Antonio Rovira-- ha hablado del tema", ha espetado la parlamentaria Mercedes Caballero, a la que Massó ha llamado al orden.

EL PSPV DICE QUE ES "MÁS NECESARIO QUE NUNCA" HACER HUELGA

Seguidamente, José Muñoz ha reivindicado que este miércoles resulta "más necesario que nunca" secundar la huelga general: "El Partido Socialista lo va a hacer porque lo que separa la utopía de la realidad, lo que unos derechos solo fueron soñados por unos pocos y se convirtieron en realidad, lo que sustenta nuestro estado del bienestar, lo que nos hace mejores como sociedad, siempre se ha conseguido con el inicio de la lucha de la clase trabajadora".

"Y en contra de esa minoría a la que ustedes representan y vuelven a representar una vez más, ya les digo que el 29 de noviembre habrá una mayoría social que los echará a la calle. ¡Viva la huelga general!", ha proclamado Muñoz. Seguidamente, los diputados socialistas se han marchado del hemiciclo, pasadas las 11.10 horas.

LA ENMIENDA DEL PSPV DECAE, LA DE COMPROMÍS NO

El abandono de los diputados del PSPV ha provocado que su enmienda a la totalidad a la Ley del Suelo y el resto de sus iniciativas incluidas en el orden del día hayan decaído, de forma que no se votarán este jueves, según han avanzado fuentes parlamentarias y ha confirmado después la propia presidenta de Les Corts.

Sin embargo, en el caso de Compromís, la diputada de la coalición Paula Espinosa ha accedido al hemiciclo cuando se iba a debatir su enmienda, para denunciar la "instrumentalización de los procesos parlamentarios" por parte del PP y Vox con "una de las leyes de mayor trascendencia" de la legislatura como la del suelo.

Además, ha advertido de que esta norma "no solucionará el problema de la vivienda, sino que lo agravará", al tiempo que ha defendido el derecho a la huelga. "Nuestro lugar hoy está en las calles, al lado de la gente trabajadora", ha recalcado, y ha emplazado al PP y Vox a "retratarse" este jueves durante las votaciones.

"Me remito íntegramente al texto de la enmienda, que doy por reproducida en todos sus términos, y ahora me voy a las calles a continuar manifestándome", ha agregado la diputada Espinosa, que ha lucido una camiseta con el lema 'Mala gestión'.

ROVIRA: COMPROMÍS HACE EL "TRABAJO SUCIO"

Momentos antes, el conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública, José Antonio Rovira, durante su intervención en la presentación del decreto de la dana, había afeado a Compromís su ausencia y ha considerado que la imagen de los "escaños vacíos" de la izquierda demuestra que la coalición hace el "trabajo sucio" al PSOE con esta huelga general.

También ha manifestado que espera al menos que el síndic de Compromís, Joan Baldoví, "y compañía" hayan solicitado "el descuento proporcional de sus nóminas" de la jornada de este miércoles, al tiempo que ha aludido al "papelón" de la secretaria general del PSPV y ministra, Diana Morant, y ha pedido que no la "cambien" como candidata a la Presidencia de la Generalitat.

Fuentes de la coalición han explicado a Europa Press que han realizado esta acción con el objetivo de que su enmienda a la totalidad no decaiga y se pueda votar este jueves en el pleno. Además, han confirmado que los diputados de la coalición han registrado un escrito en Les Corts en el que comunican su renuncia al sueldo correspondiente a la jornada de este miércoles por la huelga y a que haya servicios mínimos para atender al grupo parlamentario.

Para ejercer el turno en contra a Compromís, el diputado del PP José Ramón González de Zárate ha criticado que la huelga general es "totalmente electoral" y va "contra la oposición" y ha asegurado que ni su partido ni el Consell tienen problema en debatir las iniciativas del PSPV y Compromís. "Por eso estamos aquí", ha apuntado.

EL PP LO VE UNA "AUTÉNTICA MAMARRACHADA"

Por su parte, el síndic del PP, Nando Pastor, en declaraciones a los medios momentos después en los pasillos de la cámara, ha calificado de "auténtica mamarrachada" la actitud de los socialistas y se ha reafirmado en que la huelga general del 11N es "demasiado política y demasiado poco sindical". "Los partidos parecen los auténticos convocantes y no los sindicatos", ha sostenido.

Dicho esto, ha asegurado "sin ningún temor, sin ningún tipo de complejo" y con "toda la contundencia del mundo" que Compromís ha sido "más noble y más sensato" en su actuación que el PSPV, "que son 'sanchistas' hasta para ir a una huelga", con "improvisación, teatro y cartón pluma para conseguir el titular". Así, ha valorado que la coalición ya "se posicionó", anunció que no iba a asistir al pleno y han sido "consecuentes", pero no ha sido el caso de los socialistas.

Preguntado sobre si decaen las iniciativas que no han podido ser debatidas por la ausencia de los grupos de izquierda, ha deslizado que "pinta" que sí, pero se ha remitido a los letrados y los servicios jurídicos de Les Corts. Asimismo, ha afeado a PSPV y Compromís que hagan uso "continuamente de una triquiñuela, del filibusterismo parlamentario" y de dar "la matraca de que con la Ley del Suelo tenemos mucha prisa y queremos correr mucho".

Ante estas críticas, Nando Pastor ha defendido que, si hay una norma "que no podía esperar, esa es la Ley del Suelo", porque son "muchos los valencianos que tienen dificultad y problemas de acceso a una vivienda". Y ha recalcado que, pese a tramitarse por procedimiento de urgencia, no se suprime "ni un solo trámite" de los habituales, "sino que se reducen y se actualizan". "Todas las garantías del mundo, luz y taquígrafos", ha enfatizado.