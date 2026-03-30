El IAC convoca una nueva edición de Encuentros de Arte Contemporáneo con 14.000 euros en premios

Encuentros de Arte Contemporáneo - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert (IAC) ha convocado una nueva edición del concurso internacional Encuentros de Arte Contemporáneo, dotado con 14.000 euros en premios: un primero de 8.500 euros, un segundo de 3.000 y un tercero de 2.500. El plazo de presentación de trabajos ya está abierto y concluirá el próximo 20 de abril.

El objetivo de este certamen es "potenciar mecanismos que favorezcan el encuentro y la participación de los jóvenes creadores plásticos, no solo de la provincia, sino también de cualquier parte del mundo, para pulsar el estado actual del sector".

El concurso Encuentros de Arte Contemporáneo también tiene como finalidad "la organización de una exposición colectiva y la publicación de un catálogo", según ha señalado la Diputación de Alicante en un comunicado.

El diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, ha manifestado que "la institución provincial mantiene firme su compromiso de incentivar, impulsar y apoyar la formación de artistas emergentes para ampliar el reconocimiento y el valor social de su obra, así como ofrecer una plataforma de encuentro que estimule la investigación, la producción y el desarrollo de nuevas propuestas".

"Esta propuesta cultural, con más de dos décadas a sus espaldas, es un referente en el mundo del arte dando cabida a propuestas abiertas a las diferentes disciplinas contemporáneas, en sus distintas modalidades", ha subrayado la Diputación, que ha apuntado que las personas interesadas deberán presentar la documentación requerida en las bases del concurso, que pueden consultarse en la web del IAC.