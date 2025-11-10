El IAC lanza el Festival EmerGenteZ para "apoyar y dar visibilidad" a jóvenes creadores

Archivo - Sede del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert (IAC), en una imagen de archivo - DIPUTACIÓN DE ALICANTE - Archivo

ALICANTE, 10 Nov.

El Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert (IAC) ha organizado la primera edición del Festival EmerGenteZ para reunir a artistas 'amateur', como es el caso de jóvenes creadores, para "apoyar y dar visibilidad" a sus propuestas de teatro, música, danza y arte. Se celebrará el sábado 29 de noviembre en el Centro Juvenil Los Molinos de Sant Vicent del Raspeig, donde se presentarán los trabajos seleccionados.

En un comunicado, el diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, ha detallado que la propuesta nace desde el IAC para "dar voz a los jóvenes de distintas disciplinas englobados en la generación Z, de entre 18 y 25 años, que trabajen dentro de la provincia de Alicante". "El objetivo es que encuentren un espacio para presentar sus propuestas creativas", ha añadido.

La primera edición de este encuentro de artes vivas se realizará el sábado 29 de noviembre en el Centro Juvenil Los Molinos de Sant Vicent del Raspeig, entre las 10.00 y las 18.00 horas, tiempo en el que los artistas, de forma individual o colectiva, irán presentando sus propuestas.

Desde el equipo del IAC se realizará una selección previa de los proyectos presentados a través de la web, hasta el 20 de noviembre, en cinco disciplinas, que son teatro, danza, música, pintura y arte urbano.

Para "favorecer" la conexión y la creación de nuevas relaciones entre los participantes, las presentaciones se realizarán de manera escalonada en un horario fijado de antemano. "De esta manera, se posibilita también que el público pueda visitar todas las disciplinas", ha puntualizado la directora del IAC, Cristina Martínez.

Aunque no existe dotación económica, se realizará una valoración de los proyectos presentados a través de un formulario, en el que se recogerán las votaciones del público asistente, autoridades del municipio y miembros del equipo del IAC, que se reserva la posibilidad de programar algunos de los trabajos seleccionados tras la jornada.

Las propuestas siempre deberán tener "una mínima calidad" y "no ser ofensivas", con respeto a los derechos humanos, y las tendrán que crear "personas originarias o residentes de la provincia de Alicante" que no sean profesionales. Los trabajos se podrán presentar en castellano, valenciano o en formato bilingüe. Para poder participar, los interesados deben inscribirse en la web del IAC hasta el 20 de noviembre y explicar su proyecto.