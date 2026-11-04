El IAC presenta las Residencias Petricor en torno a las rederas y los oficios textiles femeninos

Foto de familia en la presentación realizada este miércoles - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert (IAC) ha presentado este miércoles las memorias de 'Rempujo, punzón y lezna' y 'Didals', proyectos sobre las rederas y los oficios textiles femeninos, que han sido ganadores de las Residencias de Investigación en Artes Escénicas Petricor, realizadas este año en el Centro de Investigación Marina de Santa Pola (Cimar), gestionado por la Universidad de Alicante (UA).

Según ha explicado el diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, las investigaciones de esta tercera edición se han centrado en la recuperación y puesta en valor de las rederas y los oficios textiles femeninos, ha detallado la institución provincial en un comunicado.

"Se trata de dos trabajos de gran calidad y rigor, que encajan plenamente con los criterios de esta convocatoria, centrada en la conservación, protección y difusión del medio ambiente y del patrimonio histórico-artístico y antropológico de la provincia de Alicante. Asimismo, ambas iniciativas están alineadas con los objetivos de la Agenda 2030 y contribuyen a profundizar en el conocimiento de la etnografía y de la riqueza natural de nuestro territorio", ha señalado el diputado.

El acto ha contado también con la intervención de la directora del IAC, Cristina Martínez, y miembros de los equipos participantes. 'Rempujo, punzón y lezna', encabezado por la bailarina y coreógrafa Conchi Rodríguez, y 'Didals', liderado por Morgan Blasco, son las dos propuestas desarrolladas este año y su presentación ha contado con la presencia de María López, Alicia Reig, Alba Alberola y Carlos Izquierdo, de la primera, y con Joan Sabas y Adán Aliaga, de la segunda.

Además, cada uno de los equipos ha proyectado una pieza audiovisual que recoge el trabajo desarrollado durante la residencia y la convocatoria ha concluido con una actuación de danza, a cargo del equipo de Conchi Rodríguez y las rederas, que ha puesto en escena el resultado del proceso de investigación y creación artística.

PROYECTOS

'Rempujo, punzón y lezna' es un trabajo de investigación y creación escénica, que toma como punto de partida el oficio tradicional de las rederas de Santa Pola. Según sus autores, el proyecto nació del interés por los gestos repetitivos de las rederas y sus posibilidades coreográficas, pero los encuentros con ellas permitieron descubrir las historias de trabajo, esfuerzo, convivencia y memoria que hay detrás de cada movimiento.

Sus testimonios, diversos y "a veces contradictorios", han enriquecido la investigación y aportado materiales corporales, sonoros y visuales para seguir desarrollando la pieza. "La residencia en el Cimar ha sido también una experiencia humana muy valiosa, que nos deja nuevos aprendizajes, preguntas y caminos por explorar", ha puntualizado el equipo.

Por otra parte, 'Didals', en el que también ha colaborado Etna Suárez, es un proyecto de investigación artística que toma un dedal heredado como punto de partida para explorar la memoria familiar y colectiva de las mujeres, sus trabajos, gestos y experiencias. A través de fotografías, testimonios, recuerdos, sonidos y otros materiales visuales, la investigación establece conexiones entre los objetos cotidianos y las historias que contienen.

Desde un "enfoque interdisciplinar", el proyecto busca "transformar la memoria personal en un espacio de encuentro con otras memorias y relatos de mujeres, abriendo nuevas posibilidades dramatúrgicas y creativas", ha detallado la Diputación.