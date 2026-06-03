El IAC relanza 'Cultura-500' para acercar actividades a pequeños municipios de Alicante - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La segunda edición del ciclo 'Cultura-500' del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert (IAC) llegará este verano a 13 localidades de la provincia de Alicante, con lo que "cumplirá casi en su totalidad" el objetivo de llevar la cultura a las poblaciones de menos de 500 habitantes.

En un comunicado, el diputado provincial de Cultura, Juan de Dios Navarro, ha resaltado que este programa "se puso en marcha en 2025 para ofrecer a los pueblos más pequeños interesantes propuestas culturales de la mano de artistas locales, una apuesta de la Diputación que ha contado desde el principio con la absoluta colaboración de los ayuntamientos implicados".

Para el desarrollo del ciclo y antes de su diseño, se ha llevado a cabo una "labor de conocimiento de la idiosincrasia de cada municipio y de sus públicos, flujos de población, redes culturales y costumbres", con el fin de "encontrar la mejor franja temporal para ofrecer estas actividades para conseguir al mayor número de espectadores posible".

Asimismo, se ha realizado "una labor de prospección y dinamización de audiencias y de investigación sobre los intereses de cada municipio, tras conversaciones con los concejales o técnicos de cultura de cada población", ha explicado la Diputación de Alicante.

La programación de este año se desarrollará durante los fines de semana de junio y julio. Además, según la directora del IAC, Cristina Martínez, "ante el éxito de convocatoria de algunas de las propuestas de la primera edición, este verano volverán actividades como los talleres de 'sketches' urbanos de Quico Vidal".